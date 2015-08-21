香港个股：中州证券两高管拟入市支持H股，未来半年各买最少100万股

路透香港8月21日 - 中国中型券商--中州证券（国内称中原证券） 周五称，公司两名高管拟于未来六个月以自筹资金各购买不低于100万股H股股票。

中州证券在联交所一份声明称，公司董事长菅明军和总裁周小全拟于今天起的未来六个月内，透过QDII（合格境内机构投资者）或直接购买公司H股股票，每人拟购买不低于100万股，资金来源为彼等自筹资金。

以周四收市价4.3港元计，两人的入市规模至少860万港元。

尽管股数相当于H股股本不足0.2%，入市行动仍对股价带来支持。该股今早跌幅小于1%，其他中资券商则跌4-6%。

中州证券周四公布，今年上半年净利同比增长4.6倍，公司并拟成立资产管理公司以完善业务布局。

中州证券上月公告，其管理层将自8月起通过合格境内机构投资者（QDII）购买公司股票，并以每月发放的薪酬入市。 （完）