澳新汇市：澳新货币因中国经济忧虑下滑，欧元大放异彩

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
澳元已因亚洲股市下跌而承压，投资者担忧中国经济大幅放缓和大宗商品需求减弱。中国是澳洲的最大出口市场。
澳元兑欧元大幅下跌，欧元兑澳元 升至1.5399澳元，为2014年3月以来最高水准。该汇率本周以来累计上涨2.2%，下一个重要点位为1.5536澳元。
欧元兑新西兰元 升至1.7012新西兰元，接近本月稍早触及的两年高点1.7100。
新西兰元兑美元 跌至0.6618美元，但本周仍有望累计上涨1.2%。若能实现这一涨幅，将是4月以来的最大单周涨幅。
尽管新西兰元近来走势相对强劲，但今年剩余时间将面临下行前景。
“未来几个月料将导致新西兰元/美元走软的两大主要因素是(新西兰央行)放松政策...以及美联储收紧政策，”西太平洋银行的资深策略师Imre Speizer说。
新西兰元支撑位在0.6580美元，阻力位在0.6675。
在中国PMI数据公布后，澳元兑新西兰元 下跌0.3%至1.1020新西兰元。(完)
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全部现汇报价 (编译 白云/汪红英；审校 艾茂林/杜明霞)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)