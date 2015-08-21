澳新汇市：澳新货币因中国经济忧虑下滑，欧元大放异彩

澳元已因亚洲股市下跌而承压，投资者担忧中国经济大幅放缓和大宗商品需求减弱。中国是澳洲的最大出口市场。

澳元兑欧元大幅下跌，欧元兑澳元 升至1.5399澳元，为2014年3月以来最高水准。该汇率本周以来累计上涨2.2%，下一个重要点位为1.5536澳元。

欧元兑新西兰元 升至1.7012新西兰元，接近本月稍早触及的两年高点1.7100。

新西兰元兑美元 跌至0.6618美元，但本周仍有望累计上涨1.2%。若能实现这一涨幅，将是4月以来的最大单周涨幅。

尽管新西兰元近来走势相对强劲，但今年剩余时间将面临下行前景。

“未来几个月料将导致新西兰元/美元走软的两大主要因素是(新西兰央行)放松政策...以及美联储收紧政策，”西太平洋银行的资深策略师Imre Speizer说。

新西兰元支撑位在0.6580美元，阻力位在0.6675。

在中国PMI数据公布后，澳元兑新西兰元 下跌0.3%至1.1020新西兰元。(完)

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