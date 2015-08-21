中国汇市：人民币早盘跌百点无视中间价六连升，PMI数据加剧贬值预期

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
* 人民币早盘跌约百点子，再度考验6.40元支撑
* 中间价则六连升至逾一周新高
* 财新PMI初值创近六年半新低，加剧汇率贬值预期
* 央行有意守稳关键点位，人民币大跌可能性不大
路透上海8月21日 - 人民币兑美元即期 周五早盘跌约100点子，再度考验6.40元关口支撑；中间价则六连升至逾一周新高。交易员表示，最新公布的财新制造业PMI初值创近六年半新低，引发更强烈购汇意愿；只是央行仍有意守稳关键点位，估计汇率短期再现大跌可能性不大。
他们并指出，国际美元连续大跌并创出7月以来新低，推动人民币中间价持续小升，但并未明显淡化人民币贬值预期，且离岸CNH与在岸价差维持在近500点子也足以激发套利交易，这亦可能加剧在岸贬值压力。
“很多购汇，就给(美元)买上来了，但是到6.40关口，就又压住了，现在看这个位置比较难攻（破），和之前6.21位置手法差不多，破不破还要看上头的意思。”一中资大行交易员表示。
欠佳中国宏观经济数据加剧了汇率贬值预期。中国8月财新制造业PMI初值创近六年半低位，且已连续六个月处在荣枯线下方；此外产出指数创下45个月低点，新订单指数则创三年低位，暗示内外需俱疲，经济恐怕仍未见底，破7风险加大。
面对人民币的波动，日本财务大臣麻生太郎周五警告中国不要频繁操纵人民币汇率，称如果中国频繁干预市场，日本将面临如何因应的艰难决定。麻生太郎敦促中国继续将汇率机制转向以市场为主。
北京时间11:50，中国人民币兑美元 即期报6.3986，上日收报6.389元。今日人民币兑美元中间价 报6.3864元，上日中间价为6.3915元。人民币兑美元即期成交量 为73亿美元，较上日半日178亿美元明显缩小。
全球汇市方面，美元周五跌至近六周低位，表明由于越来越多的迹象显示全球许多地区的经济疲弱，市场怀疑美联储能否一如此前预期在下月升息。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6215元, 上日尾盘为6.6075元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.447/6.4473元, 上一交易日尾盘报6.438元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)