中国汇市：人民币早盘跌百点无视中间价六连升，PMI数据加剧贬值预期

* 人民币早盘跌约百点子，再度考验6.40元支撑

* 中间价则六连升至逾一周新高

* 财新PMI初值创近六年半新低，加剧汇率贬值预期

* 央行有意守稳关键点位，人民币大跌可能性不大

路透上海8月21日 - 人民币兑美元即期 周五早盘跌约100点子，再度考验6.40元关口支撑；中间价则六连升至逾一周新高。交易员表示，最新公布的财新制造业PMI初值创近六年半新低，引发更强烈购汇意愿；只是央行仍有意守稳关键点位，估计汇率短期再现大跌可能性不大。

他们并指出，国际美元连续大跌并创出7月以来新低，推动人民币中间价持续小升，但并未明显淡化人民币贬值预期，且离岸CNH与在岸价差维持在近500点子也足以激发套利交易，这亦可能加剧在岸贬值压力。

“很多购汇，就给(美元)买上来了，但是到6.40关口，就又压住了，现在看这个位置比较难攻（破），和之前6.21位置手法差不多，破不破还要看上头的意思。”一中资大行交易员表示。

欠佳中国宏观经济数据加剧了汇率贬值预期。中国8月财新制造业PMI初值创近六年半低位，且已连续六个月处在荣枯线下方；此外产出指数创下45个月低点，新订单指数则创三年低位，暗示内外需俱疲，经济恐怕仍未见底，破7风险加大。

面对人民币的波动，日本财务大臣麻生太郎周五警告中国不要频繁操纵人民币汇率，称如果中国频繁干预市场，日本将面临如何因应的艰难决定。麻生太郎敦促中国继续将汇率机制转向以市场为主。

北京时间11:50，中国人民币兑美元 即期报6.3986，上日收报6.389元。今日人民币兑美元中间价 报6.3864元，上日中间价为6.3915元。人民币兑美元即期成交量 为73亿美元，较上日半日178亿美元明显缩小。

全球汇市方面，美元周五跌至近六周低位，表明由于越来越多的迹象显示全球许多地区的经济疲弱，市场怀疑美联储能否一如此前预期在下月升息。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6215元, 上日尾盘为6.6075元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.447/6.4473元, 上一交易日尾盘报6.438元。