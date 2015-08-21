《全球汇市》中国PMI数据疲弱令澳元受创，避险情绪则提振欧元

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
美元兑日圆 一度跌至近六周低点122.81，最新下跌0.4%至122.92。
在美联储上次会议记录没有提供明确的暗示之后，交易商目前正迅速在价格上反映9月不会升息的题材。
他们揣测大宗商品及许多新兴经济体资产价格下滑、及有关中国经济放缓的疑虑，都会让美联储逐渐升息的计划更难执行。
法国兴业外汇主管Kyosuke Suzuki表示，“市场焦点如今已经转移至新兴市场及中国经济。我认为美元近期已经超卖。但若中国数据疲软，我们可能见到更多降低风险持仓交易。”
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1281 1.1241 0.36 -6.75 1.2097
美元/日圆 122.89 123.38 -0.40 2.87 119.68
欧元/日圆 138.65 138.69 -0.03 -4.52 144.78
美元/瑞郎 0.9565 0.9585 -0.21 -3.78 0.9941
英镑/美元 1.5687 1.5687 0.00 0.73 1.5573
美元/加元 1.3092 1.3087 0.04 12.70 1.1618
澳元/美元 0.7311 0.7336 -0.34 -10.49 0.8168
新西兰元/美元 0.6621 0.6626 -0.08 -15.08 0.7797
澳元/日圆 89.860 90.510 -0.72 -8.05 97.750
新西兰元/日圆 81.370 81.750 -0.46 -12.97 93.310
英镑/日圆 192.81 193.55 -0.38 3.75 186.38
澳元/新西兰元 1.1040 1.1055 -0.14 5.45 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 孙国玉/刘秀红/李婷仪/张明钧; 审校 高琦/艾茂林/徐文焰/龚芳)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)