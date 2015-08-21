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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 11:52 BJT

《全球汇市》中国PMI数据疲弱令澳元受创，避险情绪则提振欧元

美元兑日圆 一度跌至近六周低点122.81，最新下跌0.4%至122.92。

在美联储上次会议记录没有提供明确的暗示之后，交易商目前正迅速在价格上反映9月不会升息的题材。

他们揣测大宗商品及许多新兴经济体资产价格下滑、及有关中国经济放缓的疑虑，都会让美联储逐渐升息的计划更难执行。

法国兴业外汇主管Kyosuke Suzuki表示，“市场焦点如今已经转移至新兴市场及中国经济。我认为美元近期已经超卖。但若中国数据疲软，我们可能见到更多降低风险持仓交易。”

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1281 1.1241 0.36 -6.75 1.2097

美元/日圆 122.89 123.38 -0.40 2.87 119.68

欧元/日圆 138.65 138.69 -0.03 -4.52 144.78

美元/瑞郎 0.9565 0.9585 -0.21 -3.78 0.9941

英镑/美元 1.5687 1.5687 0.00 0.73 1.5573

美元/加元 1.3092 1.3087 0.04 12.70 1.1618

澳元/美元 0.7311 0.7336 -0.34 -10.49 0.8168

新西兰元/美元 0.6621 0.6626 -0.08 -15.08 0.7797

澳元/日圆 89.860 90.510 -0.72 -8.05 97.750

新西兰元/日圆 81.370 81.750 -0.46 -12.97 93.310

英镑/日圆 192.81 193.55 -0.38 3.75 186.38

澳元/新西兰元 1.1040 1.1055 -0.14 5.45 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 孙国玉/刘秀红/李婷仪/张明钧; 审校 高琦/艾茂林/徐文焰/龚芳)

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