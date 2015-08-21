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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 11:50 BJT

中国新债：农发行下周三将招标发行至多180亿元三期债，期限1/5/7年

路透上海8月21日 - 中国农业发展银行周五公告称，将于下周三(26日)在银行间债市招标发行三期固息债，总额不超过180亿元人民币，期限包括一年、五年和七年。

上述三期债中，五年品种为新发债，一年和七年品种分别为今年第16期 及第12期 的增发债，票面利率依次是2.81%和4.18%。

具体发行条款如下：

2015第20期新发债、第16期和第12期增发债

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招标规模上限 1年：90亿元；5年：50亿元；7年：40亿元

期限/计息方式 1/5/7年固息

招标时间 8月26日下午14:00-15:00

招标方式 单一利率或价格中标(荷兰式)

缴款日 8月28日

起息日 1年：7月17日；5年：8月28日；7年：5月4日

发行期 8/27-28

上市日 9月1日

基本承销额 无

承揽费 1：0.05%；5年：0.10%；7年：0.15%

-------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)

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