中国新债：农发行下周三将招标发行至多180亿元三期债，期限1/5/7年

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透上海8月21日 - 中国农业发展银行周五公告称，将于下周三(26日)在银行间债市招标发行三期固息债，总额不超过180亿元人民币，期限包括一年、五年和七年。
上述三期债中，五年品种为新发债，一年和七年品种分别为今年第16期 及第12期 的增发债，票面利率依次是2.81%和4.18%。
具体发行条款如下：
2015第20期新发债、第16期和第12期增发债
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招标规模上限 1年：90亿元；5年：50亿元；7年：40亿元
期限/计息方式 1/5/7年固息
招标时间 8月26日下午14:00-15:00
招标方式 单一利率或价格中标(荷兰式)
缴款日 8月28日
起息日 1年：7月17日；5年：8月28日；7年：5月4日
发行期 8/27-28
上市日 9月1日
基本承销额 无
承揽费 1：0.05%；5年：0.10%；7年：0.15%
-------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)