中国债市动态：现券及IRS小幅下行，资金面改善及PMI数据不佳提振市场

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透北京8月21日 - 中国银行间债市周四现券及IRS(利率互换)均小幅下行。交易员表示，资金面略有改善以及财新PMI创六年多低点提振市场买气；若流动性紧张局势持续缓解，且汇率在大幅波动后企稳，则将进一步利多现券。
“上午收益率往下走，幅度在2-3个bp（基点），长端和短端都差不多，可能跟资金面略微好转有关系吧。”北京一银行交易员称。
她并表示，财新PMI数据公布后现券短暂扩大跌幅，但在利好兑现的情况下市场很快推动收益率反弹；目前来看，只要汇率节奏和货币政策操作配合得当，预计收益率仍有望进一步下行。
中国8月财新制造业PMI初值创近六年半低位，且已连续六个月处在荣枯线下方；此外产出指数创下45个月低点，新订单指数则创三年低位，暗示内外需俱疲，经济恐怕仍未见底，破7风险加大。
针对PMI数据出炉后的市场反应，上海一银行交易员认为，PMI数据较差在市场预期之中，所以收益率并未明显下行，“它（PMI）相对差一点，大家不会觉得特别吃惊。”
人民币兑美元即期 周五早盘跌约100点子，再度考验6.40元关口支撑；中间价则六连升至逾一周新高。交易员表示，最新公布的财新制造业PMI初值创近六年半新低，引发更强烈购汇意愿；只是央行仍有意守稳关键点位，估计汇率短期再现大跌可能性不大。
一级市场，中国财政部上午招标的150亿元人民币六个月期(182天)贴现国债，加权中标收益率为2.3135%；该期债边际中标收益率为2.3614%，投标倍数为3.04倍。
剩余期限近10年的国开债150210券最新报价 在3.8800%/3.8700%，上日尾盘为3.8925%/3.8800%。
国债期货早盘涨跌互现。中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1509 早盘收报96.815元，较上日结算价小涨0.07%；10年期国债主力合约T1509 收报95.430元，较上日结算价下跌0.03%。(完) (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)