中国货币市场：七天回购小跌资金续改善，但汇率贬值压力令预期仍谨慎

路透上海8月21日 - 中国银行间市场周五早盘主要回购利率 隔夜微涨七天小跌。交易员指出，盘初大行和股份制银行少量融出，资金面继续小幅缓和；但人民币贬值压力下，机构对未来资金面预期仍偏谨慎。

他们并称，虽然本周央行通过逆回购和MLF(中期借贷便利)投放逾3,000亿元资金，但目前仍需密切关注外汇市场影响，若流动性抽离过多，预计央行通过降准放水的预期还将升温。

“比昨天要松一点了，一些股份制(行)早盘的时候也有少量融出了，昨天的话是看不到这样的场景的，”上海一银行交易员表示。

他谈到，不过整体还不算特别宽松，只是供给趋于均衡，在人民币贬值对流动性仍有抽离的背景下，预计近期资金面维持平衡趋紧的概率比较大。

央行公开市场本周净投放规模创半年来最大。结合MLF操作，央行意在对冲性地释放资金，以应对外汇占款下降及为维稳汇率导致的流动性压力；若人民币贬值预期和资金外流压力不减，后续宽松动作仍会跟上。

上海另一银行交易员指出，受央行干预维稳人民币影响，外汇市场成交量近日持续攀升，每天都抽离本币资金。若贬值预期强烈，降准的必要性就大大增强，“不降准是不行的，而且还得降的猛。”

人民币兑美元即期 周五早盘跌约100点子，再度考验6.40元关口支撑；中间价则六连升至逾一周新高。交易员表示，最新公布的财新制造业PMI初值创近六年半新低，引发更强烈购汇意愿；只是央行仍有意守稳关键点位，估计汇率短期再现大跌可能性不大。

在流动性补充方面，财政部和央行将于下周二(25日)进行今年第七期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，计划存款量600亿元人民币，期限三个月。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8218 1.8089 +1.29

七天 2.5503 2.5801 -2.98

14天 2.7100 2.6938 +1.62

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.5300 1.9350 -40.50

七天 1.6500 1.2200 +43.00

14天 1.6250 1.5650 +6.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8200 1.8100 +1.00

七天 2.5600 2.5900 -3.00

14天 2.7200 2.7000 +2.00

Shibor

其中:隔夜 1.8470 1.8300 +1.70

七天 2.5990 2.5860 +1.30

三个月 3.0900 3.0930 -0.30