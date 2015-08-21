路透基点：鼎辉投资的部分1,000万坡元贷款将在二级市场出售

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透香港8月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国私募股权和风险投资公司--鼎辉投资在6月签署的1.115亿坡元五年期贷款中的1,000万坡元(700万美元)将在二级市场出售，定价为票面价值的98.6%。
基于不同的杠杆比率，这笔贷款在一级市场上的综合收益为310个基点左右。
法国外贸银行(Natixis)新加坡分行、马来亚银行和星展银行担任该交易的牵头行兼簿记行。国泰世华银行新加坡分行担任主办行。
这笔融资用于支持鼎辉投资收购新加坡设备租赁公司Aver Asia的控股股权。另一位消息人士称，鼎辉投资在3月以大约1亿坡元获得这部分股权。(完) (编译 汪红英；审校 高琦)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)