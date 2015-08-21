路透基点：鼎辉投资的部分1,000万坡元贷款将在二级市场出售

路透香港8月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国私募股权和风险投资公司--鼎辉投资在6月签署的1.115亿坡元五年期贷款中的1,000万坡元(700万美元)将在二级市场出售，定价为票面价值的98.6%。

基于不同的杠杆比率，这笔贷款在一级市场上的综合收益为310个基点左右。

法国外贸银行(Natixis)新加坡分行、马来亚银行和星展银行担任该交易的牵头行兼簿记行。国泰世华银行新加坡分行担任主办行。

这笔融资用于支持鼎辉投资收购新加坡设备租赁公司Aver Asia的控股股权。另一位消息人士称，鼎辉投资在3月以大约1亿坡元获得这部分股权。(完) (编译 汪红英；审校 高琦)