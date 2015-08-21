中国反腐：山西政协原副主席令政策严重违纪被双开并立案审查--中纪委

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透北京8月21日 - 中国中共中央纪律检查委员会周五称，日前经中共中央批准，中共中央纪委对山西省政协原副主席令政策严重违纪问题进行了立案审查。
中纪委网站刊登新闻稿指出，经查，令政策严重违反廉洁自律规定，收受礼金、礼品；利用职务上的便利，为亲属经营活动谋取利益，在干部选拔任用、企业经营等方面为他人谋取利益，收受贿赂。其中，受贿问题涉嫌犯罪。此外，令政策还存在干扰、妨碍组织审查的行为。
“经中央纪委常委会议审议并报中共中央批准，决定给予令政策开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理，”新闻稿称。
今年7月21日，中央政治局会议审议并通过了中纪委关于令计划（令政策之弟）严重违纪案的审查报告，决定给予令计划开除党籍、开除公职处分，对其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。
令计划，出生于1956年10月，山西平陆人，被开除党籍与公职之前任中共十八届中央委员，十二届全国政协副主席，中央统战部部长。（完） (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)