路透基点：台湾茂迪三年期再融资案规模增至64亿台币--TRLPC

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透香港8月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，台湾上市企业茂迪三年期再融资案规模，已由60亿台币目标增加至等值64亿台币(1.98亿美元)。
台湾银行加入原始牵头行兼簿记行(MLAB)，彰化银行和第一银行也以最高等级MLAB参贷。 三家银行总计承诺贷款30亿台币。
消息人士说，这笔再融资案在一般联合贷款阶段吸引其他10家银行参贷，周四已举行签约。
这笔贷款可以用台币或美元动支，贷款包括A部分等值42.6亿台币的定期贷款、B部分等值21.4亿台币的循环信贷。
若以台币支取，贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码135个基点；若以美元支取，利率则是伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若贷款以美元动支，当台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)和Libor利差超过30个基点时，借款方将支付超出的利差部分。本项融资案有12.5个基点的承诺费用。
A部分的贷款在一年的宽限期之后，将分五期每半年不等额偿还，还款比例为：10%(第1-4期)、60%(第五期)。
本项融资所得将用做2011年2月完成的一笔五年期等值141亿台币贷款的再融资，以及做为运营资本。
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(完) (编译 李婷仪 审校 陈宗琦)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)