路透基点：台湾茂迪三年期再融资案规模增至64亿台币--TRLPC

路透香港8月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，台湾上市企业茂迪三年期再融资案规模，已由60亿台币目标增加至等值64亿台币(1.98亿美元)。

台湾银行加入原始牵头行兼簿记行(MLAB)，彰化银行和第一银行也以最高等级MLAB参贷。 三家银行总计承诺贷款30亿台币。

消息人士说，这笔再融资案在一般联合贷款阶段吸引其他10家银行参贷，周四已举行签约。

这笔贷款可以用台币或美元动支，贷款包括A部分等值42.6亿台币的定期贷款、B部分等值21.4亿台币的循环信贷。

若以台币支取，贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码135个基点；若以美元支取，利率则是伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若贷款以美元动支，当台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)和Libor利差超过30个基点时，借款方将支付超出的利差部分。本项融资案有12.5个基点的承诺费用。

A部分的贷款在一年的宽限期之后，将分五期每半年不等额偿还，还款比例为：10%(第1-4期)、60%(第五期)。

本项融资所得将用做2011年2月完成的一笔五年期等值141亿台币贷款的再融资，以及做为运营资本。

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