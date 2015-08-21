港股业绩：龙湖地产中期核心溢利同比升4.3%，开发毛利率下滑

路透香港8月21日 - 中国民营房地产商--龙湖地产 周五宣布，上半年核心溢利同比增长4.3%，但物业发展业务结算毛利率同比明显下滑，抵销投资物业的毛利率增长，令期内核心净利润率微跌。

截至6月底止六个月，龙湖地产净利同比下跌4.3%至38.4亿元人民币；撇除投资物业重估后的核心溢利则升4.3%至22.3亿港元。核心净利润率由上年同期的13.4%降至13.3%，公司称主要因市况波动部分项目销售价格较低所致；期内物业发展业务结算毛利率同比跌5.2个百分点至25%。

龙湖地产自2011年起将商业房地产发展纳入战略版图，并主力开发购物商场，上半年为公司带来租金收入6.6亿元，同比增长75%，毛利率达70%以上。

展望下半年，公司判断货币环境仍将保持稳健偏松，房地产成交延续回暖趋势，但速度放缓，比2014年全年保持微增之态。

至6月底，龙湖地产已售出但未结算的合同销售额为561亿元，涉及楼面面积486万平方米。公司在建商场为11个，累计在建面积为141万平方米。

于6月底，该公司的综合借贷为495亿元，净负债率61.1%。公司表示，其总借贷约七成以人民币计值，另外三成以外币计值。基于人民币潜在的贬值趋势，公司着手降低外币借款占比，辅以一定比例的汇率掉期，以期降低未来期间的汇兑损失。

公布业绩前，龙湖地产早盘收低3.67%，报9.71港元；大盘恒生指数 下挫2.32%。（完）

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