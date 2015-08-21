表格: 中国7月乙醇进出口分项数据一览

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透北京8月21日 - 以下是中国海关公布的7月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 7月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 乙醇 69,077 236,594.73 576.88 125,939 821.09 原产地 巴基斯坦 43,728 - 576.07 86,666 210,817.08 巴西 15,266 - 573.09 15,266 - 美国 5,055 51,570.98 549.94 10,201 -23.98 越南 5,019 - 602.6 13,643 - 日本 4 -77.12 14,379 44 -59.53 德国 1 2,587.04 19,852 14 28.97 西班牙 1 570 2,953 2 -21.73 以色列 1 122,900 1,494 1 24,500 韩国 1 6,092.31 1,820 11 379.52 泰国 1 - 19,946 1 - 南非 0 - 0 23 - 英国 0 -60.65 0 2 444.01 中华人民共和国 - - - 1 25 荷兰 - - - 4 -40.64 俄罗斯联邦 - - - 61 - 出口: 乙醇 1,098 -20.66 884.45 17,565 2.18 目的地 朝鲜 538 -16.02 673.69 4,949 -27.96 台湾 332 -39.08 826.99 2,367 -38.91 印度 140 26.13 1,635.05 711 -1.25 澳门 79 87.05 839.67 475 0.39 香港 7 -30 1,861.43 49 2.66 越南 1 -25 1,800 10 134.3 乍得 1 - 24,054 2 - 埃塞俄比亚 - - - 37 - 安哥拉 - - - 12 - 巴布亚新几内亚 - - - 331 -6.85 澳大利亚 - - - 4 - 日本 - - - 2,480 -47.74 印度尼西亚 - - - 1 - 巴基斯坦 - - - 2 - 也门共和国 - - - 3 - 菲律宾 - - - 6,132 - 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)