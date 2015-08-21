版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 14:31 BJT

表格: 中国7月乙醇进出口分项数据一览

路透北京8月21日 - 以下是中国海关公布的7月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）：
    
                                7月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口: 
乙醇                          69,077   236,594.73        576.88          125,939       821.09
   原产地
   巴基斯坦                   43,728            -        576.07           86,666   210,817.08
   巴西                       15,266            -        573.09           15,266            -
   美国                        5,055    51,570.98        549.94           10,201       -23.98
   越南                        5,019            -         602.6           13,643            -
   日本                            4       -77.12        14,379               44       -59.53
   德国                            1     2,587.04        19,852               14        28.97
   西班牙                          1          570         2,953                2       -21.73
   以色列                          1      122,900         1,494                1       24,500
   韩国                            1     6,092.31         1,820               11       379.52
   泰国                            1            -        19,946                1            -
   南非                            0            -             0               23            -
   英国                            0       -60.65             0                2       444.01
   中华人民共和国                  -            -             -                1           25
   荷兰                            -            -             -                4       -40.64
   俄罗斯联邦                      -            -             -               61            -


  出口:                                                               
乙醇                           1,098       -20.66        884.45           17,565         2.18
   目的地
   朝鲜                          538       -16.02        673.69            4,949       -27.96
   台湾                          332       -39.08        826.99            2,367       -38.91
   印度                          140        26.13      1,635.05              711        -1.25
   澳门                           79        87.05        839.67              475         0.39
   香港                            7          -30      1,861.43               49         2.66
   越南                            1          -25         1,800               10        134.3
   乍得                            1            -        24,054                2            -
   埃塞俄比亚                      -            -             -               37            -
   安哥拉                          -            -             -               12            -
   巴布亚新几内亚                  -            -             -              331        -6.85
   澳大利亚                        -            -             -                4            -
   日本                            -            -             -            2,480       -47.74
   印度尼西亚                      -            -             -                1            -
   巴基斯坦                        -            -             -                2            -
   也门共和国                      -            -             -                3            -
   菲律宾                          -            -             -            6,132            -


  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐