路透基点：石四药集团7亿港元贷款案有四家银行加入承贷--TRLPC

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透香港8月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，已有四家银行加入石四药集团有限公司的三年期7亿港元(9,000万美元)子弹式定期贷款案。这是该公司首度在联贷市场筹资，本案由法国巴黎银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)。
消息人士说，已结束筹组银团，正在敲定额度分配。
石四药集团为担保人，借款人为New Orient Investments Pharmaceutical Holdings (Hong Kong) Ltd。
该交易包括4.95亿港元的A部分和2.05亿港元的B部分，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码275个基点。
承贷1.5亿港元或更多的银行可获综合收益305个基点，以及主办行头衔，前端费为90个基点。
A部分贷款资金用于回购至多1.5亿股股票，约占石四药集团有限公司5%的股权，回购价为每股3.30港元。B部分资金将用于一般融资需求。(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)