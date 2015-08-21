路透基点：石四药集团7亿港元贷款案有四家银行加入承贷--TRLPC

路透香港8月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，已有四家银行加入石四药集团有限公司的三年期7亿港元(9,000万美元)子弹式定期贷款案。这是该公司首度在联贷市场筹资，本案由法国巴黎银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)。

消息人士说，已结束筹组银团，正在敲定额度分配。

石四药集团为担保人，借款人为New Orient Investments Pharmaceutical Holdings (Hong Kong) Ltd。

该交易包括4.95亿港元的A部分和2.05亿港元的B部分，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码275个基点。

承贷1.5亿港元或更多的银行可获综合收益305个基点，以及主办行头衔，前端费为90个基点。