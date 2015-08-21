国际油市：美国远月期约创新低；墨西哥对冲操作非罪魁

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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2016年12月西德克萨斯中质油(WTI)合约 跌0.92美元，结算价每桶49.27美元，成交将近4.4万口，为纪录次高成交水平。该合约在两天时间下跌了近3美元，跌幅逾5%。2017年12月合约 跌1.12美元至每桶53.67美元，成交量是20日均线水平的两倍。
相反，交投最活跃的10月合约 周四上涨0.05美元，成交量低于一天之前；因2015年大西洋飓风季第一场飓风的来临而受到支撑。
指标油价 在过去两个月下跌了大约三分之一，本周跌至每桶40美元的六年半低位。
人们愈发相信，即便长期油价在每桶50美元或更低，而不是今年稍早预估的60-70美元，油企仍能继续增加产量。这也导致今夏的远月合约价格挫跌。
“今年1月至8月发生变化的是盈亏平衡价格和效率，”Mobius Risk Group研究和分析部门副总裁John Saucer表示。
“盈亏平衡不用再高到75美元，甚至65美元都到不了。不少公司、人和资产，在60美元、55美元甚至50美元就可以赚到钱。”
就周四的情况，一名原油交易员认为，抛售可能是一只大型基金或投资者放弃押注油价会很快反弹而平仓。WTI空仓部位接近于历史最高水平。
一些交易员还谈到油企加大力度展开针对油价进一步下滑的对冲操作，不过多数公司还是尽力避免在油价大幅下滑的时候卖出。一名券商说，对冲远期波动的合约买盘不算太多，意味着油企对冲操作规模不大。(完) (编译 张涛/王颖；审校 张明钧/王洋)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)