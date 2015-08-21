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市场报道 | 2015年 8月 21日 星期五 15:14 BJT

国际油市：美国远月期约创新低；墨西哥对冲操作非罪魁

2016年12月西德克萨斯中质油(WTI)合约 跌0.92美元，结算价每桶49.27美元，成交将近4.4万口，为纪录次高成交水平。该合约在两天时间下跌了近3美元，跌幅逾5%。2017年12月合约 跌1.12美元至每桶53.67美元，成交量是20日均线水平的两倍。

相反，交投最活跃的10月合约 周四上涨0.05美元，成交量低于一天之前；因2015年大西洋飓风季第一场飓风的来临而受到支撑。

指标油价 在过去两个月下跌了大约三分之一，本周跌至每桶40美元的六年半低位。

人们愈发相信，即便长期油价在每桶50美元或更低，而不是今年稍早预估的60-70美元，油企仍能继续增加产量。这也导致今夏的远月合约价格挫跌。

“今年1月至8月发生变化的是盈亏平衡价格和效率，”Mobius Risk Group研究和分析部门副总裁John Saucer表示。

“盈亏平衡不用再高到75美元，甚至65美元都到不了。不少公司、人和资产，在60美元、55美元甚至50美元就可以赚到钱。”

就周四的情况，一名原油交易员认为，抛售可能是一只大型基金或投资者放弃押注油价会很快反弹而平仓。WTI空仓部位接近于历史最高水平。

一些交易员还谈到油企加大力度展开针对油价进一步下滑的对冲操作，不过多数公司还是尽力避免在油价大幅下滑的时候卖出。一名券商说，对冲远期波动的合约买盘不算太多，意味着油企对冲操作规模不大。(完) (编译 张涛/王颖；审校 张明钧/王洋)

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