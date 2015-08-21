国际油市：美国远月期约创新低；墨西哥对冲操作非罪魁

2016年12月西德克萨斯中质油(WTI)合约 跌0.92美元，结算价每桶49.27美元，成交将近4.4万口，为纪录次高成交水平。该合约在两天时间下跌了近3美元，跌幅逾5%。2017年12月合约 跌1.12美元至每桶53.67美元，成交量是20日均线水平的两倍。

相反，交投最活跃的10月合约 周四上涨0.05美元，成交量低于一天之前；因2015年大西洋飓风季第一场飓风的来临而受到支撑。

指标油价 在过去两个月下跌了大约三分之一，本周跌至每桶40美元的六年半低位。

人们愈发相信，即便长期油价在每桶50美元或更低，而不是今年稍早预估的60-70美元，油企仍能继续增加产量。这也导致今夏的远月合约价格挫跌。

“今年1月至8月发生变化的是盈亏平衡价格和效率，”Mobius Risk Group研究和分析部门副总裁John Saucer表示。

“盈亏平衡不用再高到75美元，甚至65美元都到不了。不少公司、人和资产，在60美元、55美元甚至50美元就可以赚到钱。”

就周四的情况，一名原油交易员认为，抛售可能是一只大型基金或投资者放弃押注油价会很快反弹而平仓。WTI空仓部位接近于历史最高水平。