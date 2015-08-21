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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 14:16 BJT

澳洲个股：澳新银行将以7.2亿美元出售印尼Panin银行股权--消息

路透新加坡/悉尼8月21日 - 知情人士对路透表示，澳新银行(澳盛银行,ANZ) 下周将启动出售程序，以7.2亿美元出售其在印尼银行业者Bank Pan Indonesia Tbk(Panin) 的39%股权。

知情人士称，澳新银行已聘请了高盛 担任顾问。预计将吸引中国、台湾地区及日本的买家。

“澳新银行下周将发布IM(资料备忘录)，启动出售程序。我认为他们将限定在相当窄的范围，主要针对亚洲银行家，”一位消息人士称，意指投资银行提供给潜在买家的文件。

澳新银行没有回覆路透提出的评论要求。高盛及Panin则拒绝置评。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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