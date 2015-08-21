版本:
中国
市场报道 | 2015年 8月 21日 星期五 14:15 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：中国8月财新制造业PMI初值数据加剧避险抛盘

0555GMT

* 美元/日圆跌0.45%，欧元/美元涨0.4%，澳元/美元跌0.4%，美元/坡元涨0.48%

* 美元/马币涨1.16%，日经指数 跌2.89%，中国沪综指 跌2.98%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌2.35%

* 美国指标公债收益率报2.0521%，布兰特原油期货跌1.31%，伦敦金属交易所(LME)期铜跌1.01%，以美元计价的金价涨1.05%

* 中国8月财新制造业PMI初值创近六年半低位，新订单指数则创三年低位

* 希腊总理齐普拉斯周四辞职，希望借助提前选举强化其对权力的掌握 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 白云)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐