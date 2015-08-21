《汇市简讯》欧洲盘初：中国8月财新制造业PMI初值数据加剧避险抛盘

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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0555GMT
* 美元/日圆跌0.45%，欧元/美元涨0.4%，澳元/美元跌0.4%，美元/坡元涨0.48%
* 美元/马币涨1.16%，日经指数 跌2.89%，中国沪综指 跌2.98%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌2.35%
* 美国指标公债收益率报2.0521%，布兰特原油期货跌1.31%，伦敦金属交易所(LME)期铜跌1.01%，以美元计价的金价涨1.05%
* 中国8月财新制造业PMI初值创近六年半低位，新订单指数则创三年低位
* 希腊总理齐普拉斯周四辞职，希望借助提前选举强化其对权力的掌握 (完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 白云)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)