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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 14:33 BJT

台湾债市：10年公债殖利率创33个月低位，受台股掼破10年均线等影响

* 台股掼破10年均线，资金避险有利债市
    * 央行料持续宽松，市场仍预期有降息机会

    路透台北8月21日 - 台湾公债殖利率周五收低。今日登场的10年新券104/12 发行前交易殖利
率，创同年期公债33个月低位，因台股重挫跌破10年均线且美债殖利率下滑。
    
    交易员表示，美股带头下杀，全球股市无一幸免，债市成为避险最佳去处。殖利率虽已跌近历史低点，不
过在市场预期央行仍有降息可能，以及大型金融机构持续买超10年券带动下，下周债市偏多气氛不变，殖利率
料在低档整理。
    
    交易员认为，美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录公布后，市场对9月升息的预期降低，这让台湾
央行是否趁美国升息时点延宕而降息的臆测得以存在，债市殖利率没有大弹的可能。
    
     〞央行降息就像一根胡萝卜，多头没吃到前会跟着跑。〞一位证券商交易员说。
    
    此外，大型金融机构并未因殖利率一路走低，而停止买进10年公债。该机构交易主管表示，市场气氛偏多
，再加上为了消化资金，才会持续买进公债。由于资金部位庞大，整体买进债券的平均殖利率，还是高于现行
水准。
    
    不过市场对于大型金融机构是否执行央行引导利率下滑的指令，抱持怀疑。
    
    一证券商交易主管就指出，该机构在10年券的占有率已经很高，再多一、两个百分点的意义不大。持续压
低殖利率的做法奇怪，是否是受到政治指导而刻意压低，这可能性不能排除。
    
     交易员认为，台湾已迈入降息循环开端，债市各年期券利差将持续收敛、殖利率曲线趋平。
    
    104/12发行前交易殖利率收在1.125%，指标10年期公债殖利率 前低在2012年11月22日的1.12
3%。
    
    台湾股市 周五收盘大跌3.0%至7,786.92点，创近26个月低位，10年均线约7,800点失守。
    
    交易员预估，下周10年公债104/12 发行前交易殖利率区间暂看在1.110-1.200%；五年公债10
4/9 殖利率则暂看0.760-0.820%。
                    
      收盘价                 涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                 (基点)                                 (亿台币)
  期                                                               
   5   104/9                  -3.20      0.7780%   0.7750-0.7950%       6.50
  10  104/12                     --      1.1250%   1.1250-1.1500%      92.00
     本/下周全球重要经济事件和数据包括：   
 
    8月21日(五)：德国9月GfK消费者信心指数；加拿大7月消费者物价指数(CPI)/央行核心CPI；加拿大6月零
售销售；欧元区8月消费者信心指数； 
    
    8月24日(一)：台湾公布7月季调失业率；台湾公布7月工业生产指数年变动率；台湾公布7月M2年增率；美
国芝加哥联储公布7月全国活动指数；美国伯克利--亚特兰大联储总裁洛克哈特发表讲话；德国曼海姆--欧洲
经济学会(European Economic Association)第30届年度大会。
    
    8月25日(二)：美国Markit综合采购经理人指数(PMI)；美国新屋销售年率；美国里奇蒙联邦储备银行综合
制造业指数。

    8月26日(三)：7月美国建筑许可年率；美国耐久财(耐用品)订单。
    
    8月27日(四)：美国杰克森霍尔--召开主题为“通胀动态与货币政策”的杰克森霍尔经济政策研讨会；第
二季美国企业获利；美国国内生产总值(GDP)环比年率第二季修正值；美国7月成屋待完成销售指数。
    
    8/28(五)：中国公布1-7月规模以上工业企业利润；美国公布实质个人支出、个人所得；美国公布个人消
费支出(PCE)物价指数；密西根大学美国消费者信心指数8月终值。    
 
         30      104/11                       2.0500
         20       104/7                     没有成交
         10       104/5                       1.1605
          5       104/9                       0.7780
          3       104/1                     没有成交
          2      104/10                     没有成交
 (完)

 (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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