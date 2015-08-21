台湾债市：10年公债殖利率创33个月低位，受台股掼破10年均线等影响

* 台股掼破10年均线，资金避险有利债市 * 央行料持续宽松，市场仍预期有降息机会 路透台北8月21日 - 台湾公债殖利率周五收低。今日登场的10年新券104/12 发行前交易殖利 率，创同年期公债33个月低位，因台股重挫跌破10年均线且美债殖利率下滑。 交易员表示，美股带头下杀，全球股市无一幸免，债市成为避险最佳去处。殖利率虽已跌近历史低点，不 过在市场预期央行仍有降息可能，以及大型金融机构持续买超10年券带动下，下周债市偏多气氛不变，殖利率 料在低档整理。 交易员认为，美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录公布后，市场对9月升息的预期降低，这让台湾 央行是否趁美国升息时点延宕而降息的臆测得以存在，债市殖利率没有大弹的可能。 〞央行降息就像一根胡萝卜，多头没吃到前会跟着跑。〞一位证券商交易员说。 此外，大型金融机构并未因殖利率一路走低，而停止买进10年公债。该机构交易主管表示，市场气氛偏多 ，再加上为了消化资金，才会持续买进公债。由于资金部位庞大，整体买进债券的平均殖利率，还是高于现行 水准。 不过市场对于大型金融机构是否执行央行引导利率下滑的指令，抱持怀疑。 一证券商交易主管就指出，该机构在10年券的占有率已经很高，再多一、两个百分点的意义不大。持续压 低殖利率的做法奇怪，是否是受到政治指导而刻意压低，这可能性不能排除。 交易员认为，台湾已迈入降息循环开端，债市各年期券利差将持续收敛、殖利率曲线趋平。 104/12发行前交易殖利率收在1.125%，指标10年期公债殖利率 前低在2012年11月22日的1.12 3%。 台湾股市 周五收盘大跌3.0%至7,786.92点，创近26个月低位，10年均线约7,800点失守。 交易员预估，下周10年公债104/12 发行前交易殖利率区间暂看在1.110-1.200%；五年公债10 4/9 殖利率则暂看0.760-0.820%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9 -3.20 0.7780% 0.7750-0.7950% 6.50 10 104/12 -- 1.1250% 1.1250-1.1500% 92.00 本/下周全球重要经济事件和数据包括： 8月21日(五)：德国9月GfK消费者信心指数；加拿大7月消费者物价指数(CPI)/央行核心CPI；加拿大6月零 售销售；欧元区8月消费者信心指数； 8月24日(一)：台湾公布7月季调失业率；台湾公布7月工业生产指数年变动率；台湾公布7月M2年增率；美 国芝加哥联储公布7月全国活动指数；美国伯克利--亚特兰大联储总裁洛克哈特发表讲话；德国曼海姆--欧洲 经济学会(European Economic Association)第30届年度大会。 8月25日(二)：美国Markit综合采购经理人指数(PMI)；美国新屋销售年率；美国里奇蒙联邦储备银行综合 制造业指数。 8月26日(三)：7月美国建筑许可年率；美国耐久财(耐用品)订单。 8月27日(四)：美国杰克森霍尔--召开主题为“通胀动态与货币政策”的杰克森霍尔经济政策研讨会；第 二季美国企业获利；美国国内生产总值(GDP)环比年率第二季修正值；美国7月成屋待完成销售指数。 8/28(五)：中国公布1-7月规模以上工业企业利润；美国公布实质个人支出、个人所得；美国公布个人消 费支出(PCE)物价指数；密西根大学美国消费者信心指数8月终值。 30 104/11 2.0500 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.1605 5 104/9 0.7780 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)