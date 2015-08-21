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市场报道 | 2015年 8月 21日 星期五 14:29 BJT

《汇市简讯》欧元/美元逼近两个月高点，需注意是否进入超买

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* 隔夜大涨，进入欧洲交易时段之际测试近两个月高点

* 逼近1.1300，200日均线切入位1.1336为下道阻力

* 在上述价位有卖盘，因这波轧空逼近日线趋势指标的超买水准

* 最新一波涨势已经使汇价远离云区及55日均线

* 预料将会向云区及55日均线拉回

* 技术图表 link.reuters.com/fyt45w

(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 于春红)

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