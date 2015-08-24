香港热股：神华能源盘中曾挫至近七年低位，预计首九月净利最少跌50%

路透香港8月24日 - 中国最大煤炭生产商--中国神华能源 H股周一早盘盘中曾挫至近七年低位，因预计今年首九月净利同比下降最少50%及一名高管正在接受司法调查。

神华H股盘中一度跌逾5%至13.1港元，为2008年11月以来低位。香港时间10:47，跌4.62%，报13.2港元；大市恒生指数 跌4.02%。

其A股亦跌9.64%，报15.38元人民币。

神华上周五公布，按国际会计准则，神华于2015年1-6月净利为130.68亿元，按年下降42.6%，为自2005年中上市以来最差半年报。期内经营收入877.83亿元，按年下降32%。

该公司并称，预计1-9月净利下降幅度可能达到或超过50%，受煤炭、火电需求等不明朗因素影响。

此外，公司高级副总裁郝贵因接受有关机关的司法调查而不能正常履职，董事会上周五决议即日起解聘其职务。

分析师指出，神华上半年业绩大致符合预期，然公司没有调整2015年目标计划，意味着第三季净利只有26亿元，反映下半年盈利压力较大。

投行高盛的报告指出，由年初至今煤价下滑26%，至2004年以来低点，换言之超过八成中国煤炭生产商现正处于亏损。不过该行预期煤价弱势仍将维持一段时间，因为产量跌幅相对温和且水电供应较大。

据汤森路透SmartEstimate预测，神华全年净利为253.91亿元，按年下降34%。

中国第二大煤炭生产商--中煤能源 今年上半年净亏损10.72亿元，上年同期盈利7.8亿元；同期收入297.47亿元，按年减少16%。（完）

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