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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 14:39 BJT

澳洲股市：跌至八个月低点，因中国经济疑虑加剧

路透悉尼8月21日 - 澳洲股市周五跌至八个月低位，稍早出炉的中国制造业采购经理人指数(PMI)数据疲弱，加剧了对中国经济的担忧，投资者因而抛售澳股。中国是澳洲最大的贸易伙伴。

澳股S&P/ASX 200指数 下跌74.0点或1.4%，收于5,214.6点。该指数本周跌幅接近3%。(完)

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