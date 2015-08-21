新兴汇市：亚洲新兴货币继续下滑，受中国低迷制造业PMI数据拖累

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
其他新兴亚币也将录得周线跌幅。
泰铢 本周至目前为止下跌1.2%，受周一曼谷闹区四面佛寺炸弹爆炸案，引发对泰国经济唯一亮点旅游业的疑虑影响。印尼卢比 本周下滑1.1%，因大宗商品价格下跌。
印度卢比 周线跌1.3%。菲律宾披索 周线收跌0.6%，当地金融市场周五因公众假期休市。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 122.97 123.42 +0.37 -2.69 119.66
坡元 1.4081 1.4022 -0.42 -5.83 1.3260
台币 32.660 32.678 +0.06 -2.88 31.718
韩元 1193.22 1185.10 -0.68 -7.87 1099.30
泰铢 35.68 35.63 -0.14 -7.79 32.90
菲律宾披索 46.72 46.50 -0.47 -4.28 44.72
印尼卢比 13941.00 13865.00 -0.55 -11.20 12380.00
印度卢比 65.80 65.54 -0.39 -4.20 63.03
马币 4.1660 4.1375 -0.68 -16.07 3.4965
人民币 6.3942 6.3890 -0.08 -2.97 6.2040
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 王洋/陈宗琦；审校 艾茂林/于春红/李春喜)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)