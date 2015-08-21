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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 15:05 BJT

新兴汇市：亚洲新兴货币继续下滑，受中国低迷制造业PMI数据拖累

其他新兴亚币也将录得周线跌幅。

泰铢 本周至目前为止下跌1.2%，受周一曼谷闹区四面佛寺炸弹爆炸案，引发对泰国经济唯一亮点旅游业的疑虑影响。印尼卢比 本周下滑1.1%，因大宗商品价格下跌。

印度卢比 周线跌1.3%。菲律宾披索 周线收跌0.6%，当地金融市场周五因公众假期休市。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 122.97 123.42 +0.37 -2.69 119.66

坡元 1.4081 1.4022 -0.42 -5.83 1.3260

台币 32.660 32.678 +0.06 -2.88 31.718

韩元 1193.22 1185.10 -0.68 -7.87 1099.30

泰铢 35.68 35.63 -0.14 -7.79 32.90

菲律宾披索 46.72 46.50 -0.47 -4.28 44.72

印尼卢比 13941.00 13865.00 -0.55 -11.20 12380.00

印度卢比 65.80 65.54 -0.39 -4.20 63.03

马币 4.1660 4.1375 -0.68 -16.07 3.4965

人民币 6.3942 6.3890 -0.08 -2.97 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 王洋/陈宗琦；审校 艾茂林/于春红/李春喜)

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