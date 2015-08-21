全球金市：现货金价创六周最高，中国经济忧虑刺激避险买需

澳新银行(ANZ)分析师Daniel Hynes表示：“金市明显出现一些避险买盘。”

他补充道，继一连串疲弱数据后，人们越发预期美国升息时间将延后至12月，这亦支撑了金价。

0625GMT，现货金 涨0.8%，报每盎司1,161.60美元，稍早一度触及7月7日来最高1,168.40。本周迄今金价有望累计上涨逾4%，为1月中以来最大单周涨幅。

美国期金 上涨0.7%，报1,161.10美元，亦创下逾六周来最高。

新加坡一交易商表示：“若金价突破1156-1157美元，预示将会进一步攀升。”

美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员上月普遍认同，经济正在接近应该升息的状况，但担心通胀低迷及全球经济疲软构成的风险太大，所以不能承诺升息。

美国7月成屋销售升至近八年半高点，8月大西洋沿岸中部地区制造业活动加速扩张，这些迹象显示经济成长稳定，美国联邦储备理事会(美联储/FED)有望今年升息。

希腊总理齐普拉斯周四辞职，希望借助提前选举强化其对权力的掌握。在担任总理的七个月中，齐普拉斯与债权人针锋相对，以期得到更好的救助条件，但最终不得不妥协。

白银升破15.60美元附近的阻力位，创7月13日以来最高，卖盘被轻松吸收。现货银 最新报15.53，几无变动。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金