全球金市：现货金价创六周最高，中国经济忧虑刺激避险买需

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
澳新银行(ANZ)分析师Daniel Hynes表示：“金市明显出现一些避险买盘。”
他补充道，继一连串疲弱数据后，人们越发预期美国升息时间将延后至12月，这亦支撑了金价。
0625GMT，现货金 涨0.8%，报每盎司1,161.60美元，稍早一度触及7月7日来最高1,168.40。本周迄今金价有望累计上涨逾4%，为1月中以来最大单周涨幅。
美国期金 上涨0.7%，报1,161.10美元，亦创下逾六周来最高。
新加坡一交易商表示：“若金价突破1156-1157美元，预示将会进一步攀升。”
美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员上月普遍认同，经济正在接近应该升息的状况，但担心通胀低迷及全球经济疲软构成的风险太大，所以不能承诺升息。
美国7月成屋销售升至近八年半高点，8月大西洋沿岸中部地区制造业活动加速扩张，这些迹象显示经济成长稳定，美国联邦储备理事会(美联储/FED)有望今年升息。
希腊总理齐普拉斯周四辞职，希望借助提前选举强化其对权力的掌握。在担任总理的七个月中，齐普拉斯与债权人针锋相对，以期得到更好的救助条件，但最终不得不妥协。
白银升破15.60美元附近的阻力位，创7月13日以来最高，卖盘被轻松吸收。现货银 最新报15.53，几无变动。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/孙茉莉; 审校 张涛)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)