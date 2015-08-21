更新版 1-日本股市：跌3.0%创三个半月最低收位，因中国经济放缓迹象增多

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
金融类股领跌，三菱UFJ金融集团 下挫4.1%。
日圆兑美元走强则令日本主要出口股受创严重，普利司通 跌3.2%，丰田汽车 跌3%。
东证股价指数 下跌3.1%，收报1,573.01点，周线为下滑5.5%。
苹果 周四在美国股市下跌2%，因Gartner报告称苹果手机在中国销量下降。苹果的日本供应商股票也随之走低。Alps Electric 和Nidec 分别下滑7.1%和4.9%。
“很明显，海外股市的卖压也反映出亚洲市场上。”瑞信股票部门主管Stefan Worrall表示。
日本股市今日成交额为3.191万亿日圆，较过去100天的日均水准高出近20%。（完）
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)