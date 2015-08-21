更新版 1-日本股市：跌3.0%创三个半月最低收位，因中国经济放缓迹象增多

金融类股领跌，三菱UFJ金融集团 下挫4.1%。

日圆兑美元走强则令日本主要出口股受创严重，普利司通 跌3.2%，丰田汽车 跌3%。

东证股价指数 下跌3.1%，收报1,573.01点，周线为下滑5.5%。

苹果 周四在美国股市下跌2%，因Gartner报告称苹果手机在中国销量下降。苹果的日本供应商股票也随之走低。Alps Electric 和Nidec 分别下滑7.1%和4.9%。

“很明显，海外股市的卖压也反映出亚洲市场上。”瑞信股票部门主管Stefan Worrall表示。