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债券 | 2015年 8月 21日 星期五 15:49 BJT

欧元债市：德债收益率降至三周低点，中国PMI疲弱且希腊总理辞职

中国8月财新制造业PMI初值创近六年半低位，且已连续六个月处在荣枯线下方。

这项数据引发对中国经济放缓的担忧。欧洲方面，PMI调查显示，法国8月民间部门活动连续第二个月走弱。

“投资人目前焦点放在利空消息--希腊的不确定性，中国市场的变化，”DZ Bank分析师Christian Lenk称。

“一些投资人有点感到意外，因为他们原本期望在达成(纾困)协议后情势会平稳下来。”

德国10年期公债收益率 下跌2个基点，至0.56%，为三周低点。

10年期西班牙 、意大利 、及葡萄牙公债收益率 皆上扬1个基点，分别报2.01%、1.84%及2.61%。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 孙国玉/蔡美珍；审校 张涛/孙茉莉)

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