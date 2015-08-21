欧元债市：德债收益率降至三周低点，中国PMI疲弱且希腊总理辞职

中国8月财新制造业PMI初值创近六年半低位，且已连续六个月处在荣枯线下方。

这项数据引发对中国经济放缓的担忧。欧洲方面，PMI调查显示，法国8月民间部门活动连续第二个月走弱。

“投资人目前焦点放在利空消息--希腊的不确定性，中国市场的变化，”DZ Bank分析师Christian Lenk称。

“一些投资人有点感到意外，因为他们原本期望在达成(纾困)协议后情势会平稳下来。”

德国10年期公债收益率 下跌2个基点，至0.56%，为三周低点。