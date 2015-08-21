欧元债市：德债收益率降至三周低点，中国PMI疲弱且希腊总理辞职

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
中国8月财新制造业PMI初值创近六年半低位，且已连续六个月处在荣枯线下方。
这项数据引发对中国经济放缓的担忧。欧洲方面，PMI调查显示，法国8月民间部门活动连续第二个月走弱。
“投资人目前焦点放在利空消息--希腊的不确定性，中国市场的变化，”DZ Bank分析师Christian Lenk称。
“一些投资人有点感到意外，因为他们原本期望在达成(纾困)协议后情势会平稳下来。”
德国10年期公债收益率 下跌2个基点，至0.56%，为三周低点。
10年期西班牙 、意大利 、及葡萄牙公债收益率 皆上扬1个基点，分别报2.01%、1.84%及2.61%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 孙国玉/蔡美珍；审校 张涛/孙茉莉)
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