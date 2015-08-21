中国票据市场：资金影响不大转贴利率略走低，月末将近料波动有限

路透北京8月21日 - 中国票据市场转贴利率本周略有下行，六个月期票据在3.60%-3.70%区间成交。交易员表示，本周虽然资金面一度收紧，但并未明显影响转帖价格走势，惟一定程度限制其下行空间。

他们并称，市场成交仍主要集中在短期品种，机构仍有建仓需求，买断和逆回购报价量高企；资金面若继续改善将有助于利率下行。不过下周临近月末，转帖利率料仍维持小幅波动走势，重点关注央行周末举措以及下周的公开市场操作。

华东一银行交易员称，8月以来足月票转帖利率都变化很小，这周略有下行，“（不过）感觉也没怎么跌，因为这一阵资金面不太好，所以抑制了票据利率下行的空间。下周应该不会有大变化，重点要关注央行的操作。”

他并表示，受资金面趋紧影响，足月票据回购利率微涨5bp(基点)左右，城商票据成交在3.65%-3.70%，电票足年基本维持在3.80%-3.85%区间；买卖方面，机构还是有一定的建仓需求，而且买断和逆回购报价量明显高于卖断和正回购。

中国银行间市场周五主要回购利率 隔夜微涨七天小跌。交易员指出，盘初大行和股份制银行少量融出，资金面继续小幅缓和；但人民币贬值压力下，机构对未来资金面预期仍偏谨慎。

上海一银行交易员亦称，资金面收紧对转帖利率影响不大，机构出票和收票意愿大致尚可，只是收票大多为四个月期限品种，“下周因为临近月末，可能前几天会做点业务吧，后面几天应该比较清淡。”

因应近期资金趋紧，中国央行公开市场本周净投放规模创半年来最大。结合MLF(中期借贷便利)操作，央行意在对冲性地释放资金，以应对外汇占款下降及为维稳汇率导致的流动性压力；若人民币贬值预期和资金外流压力不减，后续宽松动作仍会跟上。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价