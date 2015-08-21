《全球汇市》美元下跌，中国数据催生避险需求

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1250 1.1241 0.08 -7.00 1.2097
美元/日圆 122.92 123.38 -0.37 2.90 119.68
欧元/日圆 138.30 138.65 -0.25 -4.77 144.77
美元/瑞郎 0.9579 0.9585 -0.06 -3.64 0.9941
英镑/美元 1.5719 1.5687 0.20 0.94 1.5573
美元/加元 1.3078 1.3087 -0.07 12.57 1.1618
澳元/美元 0.7323 0.7336 -0.18 -10.35 0.8168
新西兰元/美元 0.6631 0.6626 0.08 -14.95 0.7797
欧元/瑞郎 1.0775 1.0771 0.04 -10.40 1.2026
欧元/英镑 0.7157 0.7162 -0.07 -7.71 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.5315 9.5750 -0.45 1.30 9.4688
美元/挪威克朗 8.2056 8.2217 -0.20 9.82 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/高琦/孙茉莉; 审校 张明钧/蔡美珍/张涛)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)