版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 16:32 BJT

《全球汇市》美元下跌，中国数据催生避险需求

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1250 1.1241 0.08 -7.00 1.2097

美元/日圆 122.92 123.38 -0.37 2.90 119.68

欧元/日圆 138.30 138.65 -0.25 -4.77 144.77

美元/瑞郎 0.9579 0.9585 -0.06 -3.64 0.9941

英镑/美元 1.5719 1.5687 0.20 0.94 1.5573

美元/加元 1.3078 1.3087 -0.07 12.57 1.1618

澳元/美元 0.7323 0.7336 -0.18 -10.35 0.8168

新西兰元/美元 0.6631 0.6626 0.08 -14.95 0.7797

欧元/瑞郎 1.0775 1.0771 0.04 -10.40 1.2026

欧元/英镑 0.7157 0.7162 -0.07 -7.71 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.5315 9.5750 -0.45 1.30 9.4688

美元/挪威克朗 8.2056 8.2217 -0.20 9.82 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 孙国玉/高琦/孙茉莉; 审校 张明钧/蔡美珍/张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐