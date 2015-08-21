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市场报道 | 2015年 8月 21日 星期五 16:18 BJT

《汇市简讯》欧元/美元自1.1244小幅反弹，未对德国PMI有太大反应

0800GMT
    
    * 在回档低点至1.1250附近有买盘
    * 温和升至1.1253，但对于制造业采购经理人指数(PMI)并没有太大
反应
    * 从逼近1.13的超买水准进行修正
    * PMI小幅改善可能不会有太大影响力
    * 德国股市DAX指数受提振，但日内仍下跌0.6%
    * 德国PMI数据报导 ；技术图表：link.reuters
.com/ryt45w
    (完)
   
      
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 (编译 张明钧; 审校 张涛)

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