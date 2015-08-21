欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透伦敦8月21日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：欧元持续上行，突破近期高点1.1215/20美元，这很可能暗示接下来升向1.1400水平。中期阻力可能位于1.1345的200日移动均线切入位。如果下行拉回，可能在1.1120与1.1050找到支撑。
美元/日圆：昨天跌破123.75日圆区域后，目前开启了继续跌向123.00的可能，然后是122.30。如果升回124.00上方就能持稳，甚至可能升向124.80。但唯有站上125.90，才有可能继续升向127.20。
欧元/英镑：昨天推升至0.7120上方，开启了由5月高点升向0.7180趋势线的可能性，如果突破此一水平，很可能继续挑战0.7230，而0.7120应该是目前的支撑水平。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1248 1.1241 0.06 -7.02 1.2097
美元/日圆 122.93 123.38 -0.36 2.90 119.68
欧元/日圆 138.26 138.65 -0.28 -4.79 144.77
美元/瑞郎 0.9576 0.9585 -0.09 -3.67 0.9941
英镑/美元 1.5716 1.5687 0.18 0.92 1.5573
美元/加元 1.3090 1.3087 0.02 12.67 1.1618
澳元/美元 0.7315 0.7336 -0.29 -10.44 0.8168
新西兰元/美元 0.6622 0.6626 -0.06 -15.07 0.7797
欧元/瑞郎 1.0771 1.0771 0.00 -10.44 1.2026
欧元/英镑 0.7155 0.7162 -0.10 -7.74 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.5320 9.5750 -0.45 1.31 9.4688
美元/挪威克朗 8.2172 8.2217 -0.05 9.97 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 高琦)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)