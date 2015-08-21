路透伦敦8月21日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元持续上行，突破近期高点1.1215/20美元，这很可能暗示接下来升向1.1400水平。中期阻力可能位于1.1345的200日移动均线切入位。如果下行拉回，可能在1.1120与1.1050找到支撑。

美元/日圆：昨天跌破123.75日圆区域后，目前开启了继续跌向123.00的可能，然后是122.30。如果升回124.00上方就能持稳，甚至可能升向124.80。但唯有站上125.90，才有可能继续升向127.20。

欧元/英镑：昨天推升至0.7120上方，开启了由5月高点升向0.7180趋势线的可能性，如果突破此一水平，很可能继续挑战0.7230，而0.7120应该是目前的支撑水平。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1248 1.1241 0.06 -7.02 1.2097

美元/日圆 122.93 123.38 -0.36 2.90 119.68

欧元/日圆 138.26 138.65 -0.28 -4.79 144.77

美元/瑞郎 0.9576 0.9585 -0.09 -3.67 0.9941

英镑/美元 1.5716 1.5687 0.18 0.92 1.5573

美元/加元 1.3090 1.3087 0.02 12.67 1.1618

澳元/美元 0.7315 0.7336 -0.29 -10.44 0.8168

新西兰元/美元 0.6622 0.6626 -0.06 -15.07 0.7797

欧元/瑞郎 1.0771 1.0771 0.00 -10.44 1.2026

欧元/英镑 0.7155 0.7162 -0.10 -7.74 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.5320 9.5750 -0.45 1.31 9.4688

美元/挪威克朗 8.2172 8.2217 -0.05 9.97 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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