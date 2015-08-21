《路透晚报》--8月21日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：跌3.0%创三个半月最低收位，因中国经济放缓迹象增多

日本日经指数周五连续第四日失守20,000点大关，创三个半月最低收位，因有更多迹象显示中国经济减速。日经指数跌3.0%至19,435.83点，为5月8日以来最低收盘点位。一周累计下跌5.3%，为2014年4月以来最大周线跌幅。东证股价指数下跌3.1%，收报1,573.01点，周线为下滑5.5%。

--中国股市：沪综指收跌4.3%创一个半月新低，本周下跌11.5%为七周来最大

中国股市沪综指收跌4.3%，创一个半月新低。分析师指出，受隔夜美股大跌影响及8月PMI初值数据创新低冲击，沪综指继续缩量重挫，投资者风险偏好大幅下降，信心溃散，恐慌性抛压不断，预计大盘短线或继续下探7月低点。

沪综指收报3,507.744点，跌156.547点或4.27%，本周累计下跌11.5%为七周来最大。上证A股今日成交4,498亿元人民币，上日为5,006亿元。

--香港股市：收低1.5%创四年来最大周线跌幅，因有关中国疑虑加深

香港股市连续第六日下跌，降至14个月低点。指标恒生指数创出近四年来的最大周线跌幅。关于中国经济形势恶化的担忧，打压全球股市下滑。恒生指数收盘跌1.5%至22,409.62点，恒生国企指数跌2.0%至10,195.05点。恒生指数周线下挫6.6%，为2011年以来最大单周跌幅。

--汇市：美元下跌，中国数据催生避险需求

美元兑一篮子主要货币触及近八周低位，中国公布更多利空经济数据后，令市场进一步怀疑美联储是否能在下月加息。市场本来预期美联储最快可能9月升息，因美国经济继续稳健成长。但最近中国发布的疲弱数据、商品价格下跌以及美国通胀数据不甚强劲，已经促使多数投资者放弃9月升息的押注。

欧元兑美元触及两个月高点1.1295，因避险情绪使投资者买回欧元。美元指数跌至95.4，为6月30日以来最低。美元兑日圆跌至六周来最低的122.81日圆。

--欧元债市：德债收益率降至三周低点，中国PMI疲弱且希腊总理辞职

德国公债收益率下降，希腊料将提前选举提振避险资产需求，而中国8月制造业活动大幅萎缩也损害全球增长和通胀前景。德国10年期公债收益率下跌2个基点，至0.56%，为三周低点。10年期西班牙、意大利、及葡萄牙公债收益率皆上扬1个基点，分别报2.01%、1.84%及2.61%。

--国际油市：油价重拾跌势，可能创出29年来最长的周线连跌

油价重拾跌势，受累于全球股市下跌以及中国制造业活动急剧收缩。美国指标油价或出现1986年以来最长的周线连跌。主要指标原油价格都在六年半低点附近，美国原油料连续第八周下跌，周线下跌持续时间为1986年以来最长。0830 GMT，美国10月原油期货跌0.37美元，报40.95美元。布兰特原油最近八周料第七周下跌，跌0.54美元，报46.08美元。

--全球金市：现货金价创六周最高，中国经济忧虑刺激避险买需

现货黄金价格创7月初以来最高，疲软的中国制造业数据加剧了市场对中国经济可能大幅放缓的担忧，刺激了黄金避险买需。

0831GMT时报每盎司1,152.40美元，稍早一度触及7月7日来最高1,168.40。本周迄今金价有望累计上涨逾4%，为1月中以来最大单周涨幅。美国期金微跌0.06%，报每盎司1,152.5美元。

--金属期市：伦铜料在中国因素拖累下七周连跌，暂守住5,000关口

伦敦期铜重启跌势，料将录得第七个周线跌幅，因中国疲弱的制造业数据加剧对该国经济恶化的担忧，但铜价暂时守住5,000美元支撑位。

0835GMT，LME三个月期铜下跌1.8%，至每吨5,027.00美元，回吐上日2.7%的涨幅，该合约有可能录得近3%的周线跌幅。上海期铜收涨1%，至每吨38,940元人民币。