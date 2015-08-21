金属期市：伦铜料在中国因素拖累下七周连跌，暂守住5,000关口

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
“无疑短期内我们还将经历更加疲软的局面，”澳新银行驻悉尼分析师Daniel Hynes说，“在采取任何实质性行动之前，交易商还要看一看9月份制造业活动回升的情况。”
0746 GMT，三个月期铜 跌2%至每吨5,016美元， 削减上日2.7%的涨幅，该合约有可能录得近3%的周线跌幅。
7月初以来伦铜每周都下跌，今年迄今已经累计下跌20%。
上海期货交易所期铜 收涨1%，至每吨38,940元(6,093美元)。
伦敦期锌 、期镍 和期锡 跌幅均超过2%，期铝 和期铅 跌幅超过1.5%。
镍需求有复苏迹象，或带来价格支撑。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/孙国玉；审校 张涛/高琦)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)