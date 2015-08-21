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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 16:33 BJT

金属期市：伦铜料在中国因素拖累下七周连跌，暂守住5,000关口

“无疑短期内我们还将经历更加疲软的局面，”澳新银行驻悉尼分析师Daniel Hynes说，“在采取任何实质性行动之前，交易商还要看一看9月份制造业活动回升的情况。”

0746 GMT，三个月期铜 跌2%至每吨5,016美元， 削减上日2.7%的涨幅，该合约有可能录得近3%的周线跌幅。

7月初以来伦铜每周都下跌，今年迄今已经累计下跌20%。

上海期货交易所期铜 收涨1%，至每吨38,940元(6,093美元)。

伦敦期锌 、期镍 和期锡 跌幅均超过2%，期铝 和期铅 跌幅超过1.5%。

镍需求有复苏迹象，或带来价格支撑。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/孙国玉；审校 张涛/高琦)

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