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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 16:31 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增2亿台币，上周净增207.2亿

路透台北8月21日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增2亿台币，央行存单未到期余额为7兆(万亿)1,82
2.3亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增207.2台币。    
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 
    
 日期    到期量(亿)   发行量(亿)          增加/减少(
                                          亿)
   8/17     6,973.30            6,971.30           -2
   8/18        1,941            1,941.50          0.5
   8/19        4,663            4,664.50          1.5
   8/20     5,884.30            5,884.80          0.5
   8/21       533.50              535.00          1.5
 总计        19995.1             19997.1            2
 
 日期    91天期发行量(亿)       182天期发行量(亿)
   8/17                     53                     14
   8/18                     34                     10
   8/19                      4                      2
   8/20                      5                      2
   8/21                      5                      2
 总计                      101                     30
 (完)    

 (记者 高洁如; 审校 董永年)

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