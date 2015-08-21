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市场报道 | 2015年 8月 21日 星期五 16:47 BJT

全球贵金属：8月20日SPDR黄金持仓增加，iShares白银持仓持平

路透8月21日 - 周四全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓量较周三增加0.5
3%，全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓与周三持平。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)     日期    持仓量(盎司)    日期     变动    增减
    SPDR      21,716,164.7　　8月20日   21,601,190.9　 8月19日 114,973.8 0.53%
    iShares  324,968,181.0    8月20日  324,968,181.0   8月19日    0.0    0.00%(完)
        
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 刘秀红；审校 李春喜)

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