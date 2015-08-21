企业并购：半导体封测厂日月光将公开收购矽品，寻求合作

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透台北8月21日 - 全球半导体封测大厂--日月光 周五表示，自下周一(24日)起以每股45台币公开收购同业矽品 公司，以矽品最新收盘价33.5台币计，溢价高达34.33%。
日月光新闻稿中指出，因全球竞争力加剧以及新兴势力崛起，半导体产业加速整并的趋日益明显。日月光认为，台湾同业间应积极寻求合作机会，整合资源，并维护进且进一步提升台湾封测业的竞争优势。
日月光表示，公开收购矽品的目的，即在寻求日月光和矽品合作的基础及机会，在法律许可范围内将充分考量员工及股东权益，并与矽品讨论双方合作的具体细节。
日月光称，预定最高收购数量为矽品公司普通股共779,000,000股 (含矽品公司流通在外美国存托凭证所表彰之普通股股数)，约当于矽品公司已发行普通股分总数的25%。台湾公开收购时间自8月24日上午9时00分起至2015年9月22日下午3时30分止。
日月光也表示，于公开收购期间内，如参与台湾公开收购应卖的普通股已达最低收购数量1亿5581万8056股时(相当于矽品已发行普通股股份总数5%)，此次台湾公开收购条件即达成。
日月光周五收跌4.76%报30台币；矽品则跌0.89%报33.5台币。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)