企业并购：半导体封测厂日月光将公开收购矽品，寻求合作

路透台北8月21日 - 全球半导体封测大厂--日月光 周五表示，自下周一(24日)起以每股45台币公开收购同业矽品 公司，以矽品最新收盘价33.5台币计，溢价高达34.33%。

日月光新闻稿中指出，因全球竞争力加剧以及新兴势力崛起，半导体产业加速整并的趋日益明显。日月光认为，台湾同业间应积极寻求合作机会，整合资源，并维护进且进一步提升台湾封测业的竞争优势。

日月光表示，公开收购矽品的目的，即在寻求日月光和矽品合作的基础及机会，在法律许可范围内将充分考量员工及股东权益，并与矽品讨论双方合作的具体细节。

日月光称，预定最高收购数量为矽品公司普通股共779,000,000股 (含矽品公司流通在外美国存托凭证所表彰之普通股股数)，约当于矽品公司已发行普通股分总数的25%。台湾公开收购时间自8月24日上午9时00分起至2015年9月22日下午3时30分止。

日月光也表示，于公开收购期间内，如参与台湾公开收购应卖的普通股已达最低收购数量1亿5581万8056股时(相当于矽品已发行普通股股份总数5%)，此次台湾公开收购条件即达成。