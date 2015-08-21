更新版 1-中国汇市：人民币收盘再度转跌为升，PMI数据波及离岸加剧贬值预期

* 人民币收盘微升，再度扭转早盘跌势

* 中间价则六连升至逾一周新高

* 财新PMI初值创近六年半新低，加剧汇率贬值预期

* 央行有意守稳关键点位，人民币大跌可能性不大 (增加更多细节和评论)

路透上海8月21日 - 人民币兑美元即期 周五收盘微升至逾一周新高，并再度扭转早盘跌势；中间价亦六连升至逾一周新高。交易员表示，最新公布的财新制造业PMI初值创近六年半新低，引发更强烈购汇意愿，只是央行仍有意守稳关键点位，估计汇率短期再现大跌可能性不大。

他们并指出，国际美元连续大跌并创出7月以来新低，推动人民币中间价持续小升，但并未明显淡化人民币贬值预期，欠佳经济表现亦开始波及离岸市场，离岸CNH远汇等剧烈震荡，这将加大境内汇率维稳压力。

“每天这么搞，不知道能维持多久，当然每天（干预）的版本也不一样，让你long(做多)也不是short(做空)也不是，就是希望大家有头寸就在市场上平掉，别守在那投机，让你心理上有压力。”一中资行交易员指出。

一中资大行交易员表示，短期人民币偏区间运行，6.40关口支撑较强，但最终仍需看央行的态度。

欠佳中国宏观经济数据加剧了汇率贬值预期。中国8月财新制造业PMI初值创近六年半低位，且已连续六个月处在荣枯线下方；此外产出指数创下45个月低点，新订单指数则创三年低位，暗示内外需俱疲，经济恐怕仍未见底，破7风险加大。

六年半新低的财新制造业PMI初值也触动离岸CNH市场，投资者纷纷转为“避险模式”，离岸人民币即期亦有所走低，而流动性紧张推动一年期美元/CNH远期外汇（DF）升至五个月高位，香港同业拆息（CNH HIBOR）各期限利率亦飙高至数月高位。

面对人民币的波动，日本财务大臣麻生太郎周五警告中国不要频繁操纵人民币汇率，称如果中国频繁干预市场，日本将面临如何因应的艰难决定。麻生太郎敦促中国继续将汇率机制转向以市场为主。

全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周五触及近八周低位，中国公布更多利空经济数据后，令市场进一步怀疑美联储是否能在下月加息。

为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.3887 6.389 0.00% 中间价 6.3864 6.3915 0.08% 成交额 308.65亿美元 388亿美元 日内美元兑人民币相对于中 0.21%(上限±2%) 日高 日低 间价最大波幅 日内波动幅度(pips) 130 6.387 6.4 今年以来升贬幅度 -2.89% 2005年汇改以来升贬幅度 29.55% 1年期美元/人民币掉期升水< 1,690 CNY1Y=CFXS>

离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.4492 6.4385 一年期NDF <CNY1YNDFO 6.6235 6.6075 R=>