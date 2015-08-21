更新版 1-中国汇市：人民币收盘再度转跌为升，PMI数据波及离岸加剧贬值预期

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
* 人民币收盘微升，再度扭转早盘跌势
* 中间价则六连升至逾一周新高
* 财新PMI初值创近六年半新低，加剧汇率贬值预期
* 央行有意守稳关键点位，人民币大跌可能性不大 (增加更多细节和评论)
路透上海8月21日 - 人民币兑美元即期 周五收盘微升至逾一周新高，并再度扭转早盘跌势；中间价亦六连升至逾一周新高。交易员表示，最新公布的财新制造业PMI初值创近六年半新低，引发更强烈购汇意愿，只是央行仍有意守稳关键点位，估计汇率短期再现大跌可能性不大。
他们并指出，国际美元连续大跌并创出7月以来新低，推动人民币中间价持续小升，但并未明显淡化人民币贬值预期，欠佳经济表现亦开始波及离岸市场，离岸CNH远汇等剧烈震荡，这将加大境内汇率维稳压力。
“每天这么搞，不知道能维持多久，当然每天（干预）的版本也不一样，让你long(做多)也不是short(做空)也不是，就是希望大家有头寸就在市场上平掉，别守在那投机，让你心理上有压力。”一中资行交易员指出。
一中资大行交易员表示，短期人民币偏区间运行，6.40关口支撑较强，但最终仍需看央行的态度。
欠佳中国宏观经济数据加剧了汇率贬值预期。中国8月财新制造业PMI初值创近六年半低位，且已连续六个月处在荣枯线下方；此外产出指数创下45个月低点，新订单指数则创三年低位，暗示内外需俱疲，经济恐怕仍未见底，破7风险加大。
六年半新低的财新制造业PMI初值也触动离岸CNH市场，投资者纷纷转为“避险模式”，离岸人民币即期亦有所走低，而流动性紧张推动一年期美元/CNH远期外汇（DF）升至五个月高位，香港同业拆息（CNH HIBOR）各期限利率亦飙高至数月高位。
面对人民币的波动，日本财务大臣麻生太郎周五警告中国不要频繁操纵人民币汇率，称如果中国频繁干预市场，日本将面临如何因应的艰难决定。麻生太郎敦促中国继续将汇率机制转向以市场为主。
全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周五触及近八周低位，中国公布更多利空经济数据后，令市场进一步怀疑美联储是否能在下月加息。
为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.3887 6.389 0.00% 中间价 6.3864 6.3915 0.08% 成交额 308.65亿美元 388亿美元 日内美元兑人民币相对于中 0.21%(上限±2%) 日高 日低 间价最大波幅 日内波动幅度(pips) 130 6.387 6.4 今年以来升贬幅度 -2.89% 2005年汇改以来升贬幅度 29.55% 1年期美元/人民币掉期升水< 1,690 CNY1Y=CFXS>
离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.4492 6.4385 一年期NDF <CNY1YNDFO 6.6235 6.6075 R=>
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)