台湾汇市：台币放量收创近六年新低，因台股重挫及外资汇出

* 台币收盘续创近六年新低，因台股重挫

* 外资持续在台股卖超，且大举汇出

* 预估下周一台币实质交易区间32.500-32.800

路透台北8月21日 - 台币兑美元 周五连六贬，收盘再创近六年新低。交易员指出，受台股重挫、韩元收低及外资大举汇出等冲击，加上尾盘央行进场调节，台币放量重贬1.98角。

他们表示，今天外资在台股续呈卖超且大举汇出，加上亚洲货币全面走贬，带动台币午后开盘直接掼破32.700价位，料下周有机会往32.800价位靠拢。

〞台股带头往下杀，外资大买美元，台币贬势难挡，〞一位中型民营银行交易员说。

另一大型外汇银行交易员指出，因台币后市看贬，早盘不少交易员进场大买美元，准备午后台币进一步走贬时卖出，惟早盘买太多，致大家都满手美元。

他说，随着午后台币大贬，美元买盘纷纷收手，满手美元部位的交易员被迫杀出美元，盘中一度出现多杀多的情况，使台币出现巨幅波动；但尾盘央行进场配合踹一脚，直接把台币踢到32.800以上作收。

今日台币实质交易区间在32.560-32.735，上日交易区间在32.421-32.505。交易员预估，下周一台币实质交易波动区间暂看在32.500-32.800。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度与上日相近，显示市场看升美元的气氛趋缓。一个月美元/台币远汇 尾盘报32.735/32.765，上日收在32.585。

今天台币以32.876作收，贬值1.98角，此前收盘低位为2009年9月4日的32.905。

台湾股市周五收盘大跌3%至近26个月低位，因上日美股重挫逾2%，亚股全数皆墨；台股本周累计则重挫6.25%。分析师称，在掼破10年移动平均线后，下周不排除有小幅反弹。

台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股卖超73.28亿台币，连续12个交易日卖超共计417.72亿台币；上交易日修正后为卖超56.88亿台币。

韩元/美元 周五在国内市场下跌0.8%，至1,195.0韩元，因朝韩紧张情势升温，令已受中国经济放缓拖累的市场人气雪上加霜。

新兴亚洲货币周五下滑，周线再度下跌，此前中国公布的制造业PMI数据创下六年半低点，以及韩元受朝鲜半岛紧张局势拖累而下跌。

下周国际重要经济数据和事件：

8月24日(一)：

台湾公布7月季调失业率；台湾公布7月工业生产指数年变动率；台湾公布7月M2年增率；台湾公布美国芝加哥联储公布7月全国活动指数；美国伯克利--亚特兰大联储总裁洛克哈特在和全国公务员退休大会(NCPERS)共同主办的2015年政府退休基金论坛上，就“退休金和经济”发表讲话；德国曼海姆--欧洲经济学会(European Economic Association)第30届年度大会，演讲嘉宾包括欧洲央行副总裁冈斯坦西欧及央行首席经济学家普雷特。

8月25日(二)：

美国Markit综合采购经理人指数(PMI)；美国新屋销售年率；美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数；德国曼海姆--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧出席欧洲经济学会第30届年会，在主题为“非常规货币政策措施的效果：证据和挑战”的会议上发表讲话；斯德哥尔摩--瑞典央行召开理事会会议；加拿大金斯敦--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri在加拿大商业经济协会政策会议上发表讲话；华盛顿--美国国会预算办公室公布最新“预算和经济展望：2015-2025”。

8月26日(三)：

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲人报(The Australian)和澳洲金融评论报主办的全国改革峰会上发言；德国曼海姆--欧洲央行首席经济学家普雷特出席欧洲经济学会第30届年会，在主题为“欧元危机与不同经济传统的作用”的会议上发表演说；7月美国建筑许可年率；美国耐久财(耐用品)订单。

8月27日(四)：

维也纳--西巴尔干峰会。德国总理梅克尔、欧盟外交及安全政策高级代表莫盖里尼、欧盟执委会副主席塞夫科维奇、欧洲复兴开发银行总裁查卡巴提以及意大利、塞尔维亚、斯洛文尼亚、克罗地亚和阿尔巴尼亚的总理将出席；美国杰克森霍尔--召开主题为“通胀动态与货币政策”的杰克森霍尔经济政策研讨会；巴黎--欧洲央行执委科尔在法国外交部举办的大使会议上发表讲话；第二季美国企业获利；美国国内生产总值(GDP)环比年率第二季修正值；美国7月成屋待完成销售指数。

8/28(五)：

中国公布1-7月规模以上工业企业利润；美国公布实质个人支出、个人所得；美国公布个人消费支出(PCE)物价指数；密西根大学美国消费者信心指数8月终值。

16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公司 32.876 32.678 32.560-32.876 32.710 11.00 8.65

元太外汇经纪公司 32.875 32.677 32.565-32.875 32.709 3.87 3.465

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

美元/台币一个月期 0.080/0.100 0.080/0.095 美元/台币六个月期 0.070-0.105 0.055/0.075 (完)

台币兑美元现价

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元太外汇经纪公司

Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；; 审校 张喜良)