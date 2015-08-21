欧洲汇市：英镑兑美元升至七周最高水平

英镑兑美元 涨0.2%至1.5724，英镑兑欧元 则持平于0.7163。美元指数 触及近八周低位，因中国公布更多疲弱数据，令人更加质疑美联储能否于下月升息。

“围绕中国的担忧情绪及其可能对美联储升息的影响，加剧了关于大宗商品领域的忧虑，”FXTM首席市场分析师Jameel Ahmad称。

“英镑前景维持稳定，不受这些担忧的影响。本周稍早公布的英国核心消费者物价指数(CPI)数据估计已经提振了市场人气，英镑兑美元现已突破1.57水平，有望开始上看1.58。”

英国7月扣除食品、能源和烟酒的核心CPI同比上升1.2%，触及五个月最高。6月升幅0.8%。

本月稍早，英国央行称，尽管通胀温和状况仍将至少持续至2016年中期，但是随着经济的加速成长，通胀率料将上升。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯在英国每日电讯报发表文章称，“利率需要早在通胀达到2%的目标前上调。等待太久可能损害复苏，尤其如果到时候升息速度需要以比我们预期的逐步升息更快的话。

周五公布的数据显示，英国公共财政状况也有所改善 ，这是显示英国经济正在改善的又一迹象。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价