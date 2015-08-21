版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 17:43 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至10个月低点，中国疲弱数据和油价下跌施压

TOCOM期胶本周跌5.3%，创3月初以来最大周线跌幅。

“油价和股市下跌以及日圆兑美元上升均给市场增加压力，”Nihon Unicom Inc.的总经理Hiroyuki Kikukawa称。

全球股市周五大跌，因中国更多令人警醒的数据促使投资者涌向公债和黄金避险。

交投最活跃的上海期交所1月期胶 收涨35元至每吨12,035元(1,883.79美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)9月期胶 最新报每公斤131.3美分，涨1.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/孙国玉；审校 张涛/艾茂林)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐