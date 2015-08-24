重温稿-台湾货币市场：短率持平低位，下周方向唯央行马首是瞻

* 央行将隔拆代收短率连四日停在0.370% * 下周短率方向唯央行是问 * 短票利率料暂在0.50%附近水位 * 债券附条件交易区间没变 记者 高洁如 路透台北8月21日 - 台湾银行间短率周五持稳在低位。交易员表示，本周一央行大降隔拆利率至0.370%后 ，周五已是连续四日将利率暂稳于此，市场供需暂在此取得平衡。展望下周，短率方向仍以央行马首是瞻。 交易员认为，过去近两周以来，央行共下调了隔夜拆款利率1.8基点，在目前总体经济表现很糟下，仍不 排除下周央行将还将引导短率走跌。 但也有交易员认为，目前利率水位已低，央行不太可能再大幅度将隔拆引导下行，未来央行可能将利率暂 稳于目前水位，并等待9月的央行理监事会议结果。 〞整体资金还是偏向宽松，缺的人很好找钱。〞一位大型公股银行交易员表示。 一位证券商的资金调度人士则认为，央行近期的调控以调降隔拆的〞价〞--利率为主，但也不排除央行也 可能进一步在〞量〞上更进一步使力，比如说将超额准备数字放得更大，而这也会让市场资金更泛滥。 台湾央行周五委托银行代收隔夜资金利率周五连续第四日不动，将隔拆利率暂停在0.370%。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.370% 0.371% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.290-0.385% 0.290-0.400% --一周拆款利率区间 0.368-0.435% 0.368-0.435% --两周拆款利率区间 0.372-0.440% 0.372-0.450% **短票利率向低位集中** 短票方面，票券商交易员表示，台湾央行本波将隔夜拆款利率自0.388%引导向下，至目前暂停在0.370%的 水位，跌幅1.8基点。不过30天的自保短票利率则由0.54%走跌至0.50%，跌幅约4基点，其幅度大于隔夜拆款的 利率。 交易员也表示，下周央行在隔拆短率市场的动作仍是观察重点，若是央行未有进一步调低短率的动作，则 0.50%会是短期满足点。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.50-0.51%，成交多聚集在区间低位，区间同上日。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.502%，前日在0.50 8%；上日成交量78.56亿台币，前日54.58亿台币。 台湾央行周五共发行535亿台币定存单，若较今日存单到期金额533.5亿台币，存单发行余额增加1.5亿。 下周央行存单到期总额则为1兆253.8亿台币，分别为周一460亿台币；周二5,598亿；周三1,487.8亿台币 ；周四1,891.5亿台币；周五816.5亿台币。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为241亿台币，累积至周日止超额准备为4,145亿台币、加计前 期1%的超额准备5,164亿台币。 **市场风险胃纳下跌** 债市附买回(RP)市场方面，交易员指出，股市持续下跌，资金风险胃纳偏低，缺乏好的投资标的，这令短 钱撤出股市，转入定存、或是短期固定收益市场。 他们认为，投信和寿险资金充沛，还有不少的资金愿意投入市场，不过市场券源不够分配，尚有需求未被 满足。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.50-0.52%，同上日，低位成交多；10天期以上公司债RP 主要成交在0.60-0.62%，区间也较上日持平。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率极短天期利率在0.42%，区间在0.44-0.48%，同上日，高位 成交稀落。 公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍在0.46%，大区间在0.47-0.52%，较上日的0.48%-0.52%区间低 位略有下移；这部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 黄凯)