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市场报道 | 2015年 8月 21日 星期五 18:02 BJT

《汇市简讯》美元/加元持稳，稍晚加拿大公布零售销售与通胀数据

0951GMT

* 欧洲盘初达到1.3110高点之后，低点为1.3080

* 波幅只有30个跳动点，几乎和亚洲时段波动区间一致，位于1.3078-1.3109

* 加拿大将于1230GMT公布7月通胀及6月零售销售数据

* 7月消费者物价指数(CPI)料较前月涨0.1%，较上年同期涨1.4%；6月零售销售预估升0.2%

* 美国原油价格近期大跌后，目前报约每桶41美元

* 加拿大央行副总裁Schembri将于8月25日发表谈话(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 高琦)

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