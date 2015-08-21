国际油市：亚洲380-cst燃料油本周贴水扩大16%，因供过于求持续

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
船用燃料价格跌至纪录新低，尾随原油市场疲势，因股市疲弱以及担心中国经济的放缓，油价已是连续第八周下滑。
380-cst燃料油周五报每吨226美元，为2008年12月29日以来最低，当时报每吨221美元。
据海关数据显示，7月中国的燃料油进口跌至13个月低点110万吨。
两位韩国贸易商称，地区供给亦充足。
其中一贸易商说道：“韩国目前燃料油供给充足，不过需求却疲弱。”
现货交易成交了三笔。
中航油卖出20,000吨380-cst燃料油，价格每吨226.25美元，船期定在9月6-10日，买家为Coastal。
中国航油向壳牌出售了40,000吨380-cst燃料油，船期定在9月5-9日，价格较新加坡现货报价每吨贴水7.75美元。
此外，中国航油还向壳牌出售了船期定在9月10-14日的40,000吨380-cst燃料油，较新加坡现货报价每吨贴水7.75美元。(完)
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(编译 孙国玉/孙茉莉; 审校 王洋)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)