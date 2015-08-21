国际油市：亚洲380-cst燃料油本周贴水扩大16%，因供过于求持续

船用燃料价格跌至纪录新低，尾随原油市场疲势，因股市疲弱以及担心中国经济的放缓，油价已是连续第八周下滑。

380-cst燃料油周五报每吨226美元，为2008年12月29日以来最低，当时报每吨221美元。

据海关数据显示，7月中国的燃料油进口跌至13个月低点110万吨。

两位韩国贸易商称，地区供给亦充足。

其中一贸易商说道：“韩国目前燃料油供给充足，不过需求却疲弱。”

现货交易成交了三笔。

中航油卖出20,000吨380-cst燃料油，价格每吨226.25美元，船期定在9月6-10日，买家为Coastal。

中国航油向壳牌出售了40,000吨380-cst燃料油，船期定在9月5-9日，价格较新加坡现货报价每吨贴水7.75美元。

此外，中国航油还向壳牌出售了船期定在9月10-14日的40,000吨380-cst燃料油，较新加坡现货报价每吨贴水7.75美元。(完)

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