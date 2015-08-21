中国新债：陕西省下周五将招标发行总额312.6亿元一般和专项地方债

路透上海8月21日 - 中国陕西省财政厅周五公告，将于下周五(28日)招标发行总额312.6461亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债规模176.2412亿元，专项债136.4049亿元。

上述一般债券含置换债券105.2412亿元和新增债券71亿元，期限包括三年、五年、七年和10年，计划发行规模分别为35.3412亿元、52.8亿元、52.8亿元和35.3亿元。

而专项债中，置换债券为97.4049亿元，新增专项债券39亿元，其中三年期发行量27.3049亿元，五年和七年期发行量均为40.9亿元，10年期发行规模为27.3亿元。

上述一般债券招标时间为8月28日下午13:30-14:10，专项债随后则分为两批招标，14:30-15:10进行第一批招标，第二批招标时间为15:30-16:10。两类债券均自8月31日起开始发行并计息，9月2日发行结束。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级均为AAA级。

近期公开招标的地方债中标利率大多明显高于投标区间下限。其中，8月7日招标的辽宁债中标利率全线高于投标区间下限至少20个基点(bp)，其中10年专项债甚至未招满，中标利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。此后完成招标发行的地方债，除厦门债外，各期限品种的中标利率大多较下限高出10个bp左右。

而此前除个别省市，公开发行的地方债，中标利率均贴近或持平于同期限国债到期收益率五日均值，即投标区间下限。(完)

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here (发稿 边竞；审校 张喜良)