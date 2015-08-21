香港个股：润东汽车与绿地将在金融及电商合作，打造千亿汽车消费平台

路透上海8月21日 - 中国润东汽车 与母公司绿地控股 旗下绿地金融和绿地电子商务周五签约合作，双方将在以汽车为资产的金融服务业务及电子商务业务开展战略合作，旨在将润东汽车打造成千亿元人民币以上规模的汽车消费生活综合服务平台。

据绿地控股新闻稿，润东汽车与绿地金控将合力推动发展汽车融资租赁等汽车金融服务业务；绿地金融还将为润东汽车在融资成本、信贷规模、融资渠道等方面提供支持。

绿地金控将注资润东旗下汽车类产品融资租赁业务，广泛开展大客户销售、汽车保险代理、分时租赁、众筹、车抵贷（售后回租）、库存融资等与汽车相关的金融服务业务，力争三年内做到年融资租赁业务规模超过50亿元，三年累计融资租赁业务规模超过100亿元。

润东汽车与绿地电子商务将实现客户资源互导及共享，实现联动销售；线上业务融合，合作推出房产与车辆销售与信贷、物业与车辆保养等组合营销方案；线下服务融合，以绿地社区为服务平台，组建互动微社群，为客户提供如二手车置换、精品改装、社区维护保养、社区订车租车、委托理赔维修等基于汽车生活的便捷式服务。

今年5月，绿地境外全资子公司认购润东汽车新增发股份，认购完成后绿地将拥有润东汽车三成股权，成为控股股东，绿地旗下汽车产业拥有了香港上市平台。