国际油市：亚洲柴油裂解价差下滑，因供给持续过剩

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透新加坡8月21日 - 亚洲柴油裂解价差周五稍稍下跌，行业消息人士表示供给持续过剩，尽管炼厂即将进行维护。
业界消息称，印度的Essar Oil进入现货市场出售一艘9月船期的柴油船货，将帮助抵消亚洲其它地区炼厂进入维护期所造成的供给减少。
最新海关数据显示，中国7月的柴油出口较6月下降近20%，但仍高于543,992吨的均值。数据显示大多数船货运往新加坡、香港和危地马拉。
中国7月的航煤出口大幅下滑33%至749,299吨。下降的原因目前尚不明朗。
越南媒体报道，该国Dung Quat炼厂的运营商本月稍晚将签署两项合约，作为炼厂升级计划的一部分。
升级将在2021年末完成，升级后该炼厂的产能将增加30%，可能会提供新的产品，包括塑料颗粒、沥青和其它军用、民用燃料。
行业消息人士表示，肯尼亚的石油进口商买入102,399吨航煤，220,900吨50ppm的柴油和201,800吨汽油，船期是9月和10月。
他们还透露，卖家是Gulf Energy，Total Kenya，Kencor， Gapco，和Galana Oil。
新加坡现货市场，有三笔柴油交易达成，未有航煤交易。
兴隆以每桶55.85美元的价格，从BP买入15万桶船期为9月10-14日的含硫500ppm柴油。
托克以每桶较新加坡报价贴水0.50美元的价格，从SK能源买入25万桶船期为9月15-19日的含硫500ppm柴油。
联合石化以每桶较新加坡9月4-10平均报价贴水0.50美元的价格，向托克出售25万桶船期为9月5-9日的含硫500ppm柴油。(完)
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(编译 王洋; 审校 孙茉莉)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)