国际油市：亚洲柴油裂解价差下滑，因供给持续过剩

路透新加坡8月21日 - 亚洲柴油裂解价差周五稍稍下跌，行业消息人士表示供给持续过剩，尽管炼厂即将进行维护。

业界消息称，印度的Essar Oil进入现货市场出售一艘9月船期的柴油船货，将帮助抵消亚洲其它地区炼厂进入维护期所造成的供给减少。

最新海关数据显示，中国7月的柴油出口较6月下降近20%，但仍高于543,992吨的均值。数据显示大多数船货运往新加坡、香港和危地马拉。

中国7月的航煤出口大幅下滑33%至749,299吨。下降的原因目前尚不明朗。

越南媒体报道，该国Dung Quat炼厂的运营商本月稍晚将签署两项合约，作为炼厂升级计划的一部分。

升级将在2021年末完成，升级后该炼厂的产能将增加30%，可能会提供新的产品，包括塑料颗粒、沥青和其它军用、民用燃料。

行业消息人士表示，肯尼亚的石油进口商买入102,399吨航煤，220,900吨50ppm的柴油和201,800吨汽油，船期是9月和10月。

他们还透露，卖家是Gulf Energy，Total Kenya，Kencor， Gapco，和Galana Oil。

新加坡现货市场，有三笔柴油交易达成，未有航煤交易。

兴隆以每桶55.85美元的价格，从BP买入15万桶船期为9月10-14日的含硫500ppm柴油。

托克以每桶较新加坡报价贴水0.50美元的价格，从SK能源买入25万桶船期为9月15-19日的含硫500ppm柴油。

联合石化以每桶较新加坡9月4-10平均报价贴水0.50美元的价格，向托克出售25万桶船期为9月5-9日的含硫500ppm柴油。(完)

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