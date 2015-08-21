东南亚股市：本周悉数下滑，泰国股市外资持续流出态势未改

路透曼谷8月21日 - 东南亚股市周五下滑，亚洲股市都表现低迷，其 中印尼股市触及逾一年半低点，越南股市连跌第三天。 越南股市指标VN指数 收低1.83%至三个月低点，大多数蓝筹股 均下挫。 本周该股市累计下滑5.6%，为该地区表现最差。自周三越南令本币贬 值之后，该国股市已经连续三天承受卖压。 印尼股市 下跌2.4%至4,335.95点，为2014年1月来最低收位， 本周累计下滑5.4%。 泰国股市 下跌0.5%至2014年3月来最低收盘位。本周累计下跌 3.4%。 外资周五卖超26亿泰铢，自周二以来累计卖超188亿泰铢，因担心曼 谷爆炸事件给该国经济造成影响。 新加坡 、马来西亚 和菲律宾股市 本周也都下 滑，一部分是因为投资者在全球油价下滑之际削减能源股持仓。 菲律宾股市周五休市。 涨跌 当日 今 年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 335.06 -4.63 -1.36 -18.43 410.77 新加坡 2971.01 -38.77 -1.29 -11.71 3365.15 马来西亚 1574.67 -2.74 -0.17 -10.59 1761.25 泰国 1365.61 -6.92 -0.50 -8.82 1497.67 印尼 4335.95 -105.96 -2.39 -17.05 5226.95 菲律宾 7278.98 -65.75 -0.90 +0.67 7230.57 越南 556.30 -10.39 -1.83 +1.96 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 王洋; 审校 孙茉莉)