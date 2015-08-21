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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 19:17 BJT

东南亚股市：本周悉数下滑，泰国股市外资持续流出态势未改

路透曼谷8月21日 - 东南亚股市周五下滑，亚洲股市都表现低迷，其
中印尼股市触及逾一年半低点，越南股市连跌第三天。
    
    越南股市指标VN指数 收低1.83%至三个月低点，大多数蓝筹股
均下挫。
    
    本周该股市累计下滑5.6%，为该地区表现最差。自周三越南令本币贬
值之后，该国股市已经连续三天承受卖压。
    
    印尼股市 下跌2.4%至4,335.95点，为2014年1月来最低收位，
本周累计下滑5.4%。
    
    泰国股市 下跌0.5%至2014年3月来最低收盘位。本周累计下跌
3.4%。
    
    外资周五卖超26亿泰铢，自周二以来累计卖超188亿泰铢，因担心曼
谷爆炸事件给该国经济造成影响。
    
    新加坡 、马来西亚 和菲律宾股市 本周也都下
滑，一部分是因为投资者在全球油价下滑之际削减能源股持仓。
    
    菲律宾股市周五休市。  
    
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   335.06    -4.63   -1.36  
-18.43   410.77
    新加坡                   2971.01   -38.77   -1.29  
-11.71  3365.15
    马来西亚                  1574.67    -2.74   -0.17  
-10.59  1761.25
    泰国                      1365.61    -6.92   -0.50  
 -8.82  1497.67
    印尼                      4335.95  -105.96   -2.39  
-17.05  5226.95
    菲律宾                     7278.98   -65.75   -0.90  
 +0.67  7230.57
    越南                        556.30   -10.39   -1.83  
 +1.96   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
    股市新闻               美股盘中英文报导       [STX
NEWS/US]
    欧洲股市报导             日本股市报导               
  
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    澳洲股市报导             台湾股市报导               
 
    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         
  

 (编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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