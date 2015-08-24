重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(8月17日-21日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周小升0.05%，未延续上周大跌走势；人民币中间价当周五连升，累计小涨0.14%。一次性贬值措施激发客盘购汇欲望，虽然央行极力淡化持续贬值预期，6.40关口频现干预身影，但维稳难度上升。预计短期央行仍有足够定力维持汇率整体稳定，失控式贬值可能性不大。

公开市场操作: --因应近期资金趋紧，中国央行公开市场当周净投放规模创半年来最大。结合MLF(中期借贷便利)操作，央行意在对冲性地释放资金，以应对外汇占款下降及为维稳汇率导致的流动性压力；若人民币贬值预期和资金外流压力不减，后续宽松动作仍会跟上。

分析人士指出，央行操作料暂时缓解近期资金紧张状况，但结合回购利率仍维持小涨以及人民币干预动作不断来看，目前投放规模仍然偏小，预计后期央行还需进一步推出总量宽松政策，以稳定资金预期。

他们并认为，尽管目前市场对降准预期高涨，但降准可能会进一步加大汇率贬值的压力，央行可能会谨慎为之，短期料仍更倚重定向操作工具。

债市: --中国银行间债市当周现券呈小幅震荡，长端走势稍强；上半周因汇率贬值压力引发的流动性偏紧仍在发酵，不过在央行公开市场连续放量逆回购+新增MLF的输血后，短期资金趋缓；最新财新PMI数据显示经济疲弱不改，基本面依旧支持债市，但已不能为现券提供更多兴奋点，而人民币走贬压力犹存，央行后续料仍有进一步宽松必要，债市仍待政策面打破僵局。

票据: --中国票据市场当周转贴利略有下行，六个月期票据在3.60%-3.70%区间成交。交易员表示，本周虽然资金面一度收紧，但并未明显影响转帖价格走势，惟一定程度限制其下行空间；市场成交仍主要集中在短期品种，机构仍有建仓需求，买断和逆回购报价量高企；资金面若继续改善将有助于利率下行。不过下周临近月末，转帖利率料仍维持小幅波动走势，重点关注央行周末举措以及下周的公开市场操作。