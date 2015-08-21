马来西亚期市：棕榈油连跌八周，创16年最长连跌纪录

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透雅加达8月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五下滑，本周为连续第八周录得跌幅，因对中国经济增长的担忧再起，打击全球大宗商品价格。
过去八周棕榈油累计下滑近13%，因市场担心产出增加、中国进口需求放缓和全球大宗商品价格溃败。
马来西亚11月棕榈油合约 回吐早盘的微弱涨幅，盘终收低0.6%报每吨1,986马币，创下近一年最低收位。
成交量报49,668口，高于以往约35,000口的每日均量。
中国财新传媒周五公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，8月PMI初值数据续降至47.1，创2009年3月以来最低水准，当时为44.8。这是该指数连续第六个月处在荣枯线下方，上月终值为47.8。
其它植物油市场，美国9月豆油期货 在亚洲尾盘下跌0.9%，大 商所主力豆油期货 下跌2.5%。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 孙茉莉)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)