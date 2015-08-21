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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 19:38 BJT

马来西亚期市：棕榈油连跌八周，创16年最长连跌纪录

路透雅加达8月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五下滑，本周为连续第八周录得跌幅，因对中国经济增长的担忧再起，打击全球大宗商品价格。

过去八周棕榈油累计下滑近13%，因市场担心产出增加、中国进口需求放缓和全球大宗商品价格溃败。

马来西亚11月棕榈油合约 回吐早盘的微弱涨幅，盘终收低0.6%报每吨1,986马币，创下近一年最低收位。

成交量报49,668口，高于以往约35,000口的每日均量。

中国财新传媒周五公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，8月PMI初值数据续降至47.1，创2009年3月以来最低水准，当时为44.8。这是该指数连续第六个月处在荣枯线下方，上月终值为47.8。

其它植物油市场，美国9月豆油期货 在亚洲尾盘下跌0.9%，大 商所主力豆油期货 下跌2.5%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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