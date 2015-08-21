国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至近一个月低点，因需求低迷

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透新加坡8月21日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第二日下滑，需求迟缓将其带入近一个月最低水准至每吨76.95美元。
原油价格下跌打击现货买盘。卖家供应的数量比合约水平高出10%，以避免陷入原油价格螺旋下滑的态势之中。
“下个月欧洲到亚洲的船货预计下降，但需求迟缓，因考虑到原油价格的下滑，买家可能获得了最大数量的船货，”一位在新加坡的交易员说。
通常卖家提供给买家的数量可较合约数量有上下10%的差距，取决于基本面如何。
交易员表示，只有少部分韩国买家或者私下买入，或者买进较重级别的石脑油。
交易员表示，SK能源被认为是一艘中型石脑油船货的潜在买家。
10月上半月船货的价格水平为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水约2.50美元，不过未能证实。
皇家荷兰/壳牌石油集团在新加坡现货市场上买入四艘汽油船货，交易员表示这令其在8月3日至周五的总购买量达到约150万桶，为最大的单一买家。
四艘船货都在9月上半月装运，价格都为每桶升水5美元。
联合石化、维多、Phillips 66和中石油是这四艘船货的卖家。
路透数据显示，亚洲汽油裂解价差报每桶13.06美元，较一周前下跌近20%，但高于2009-2015年前七个月的均值。(完)
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(编译 王洋; 审校 孙茉莉)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)