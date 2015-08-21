国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至近一个月低点，因需求低迷

路透新加坡8月21日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第二日下滑，需求迟缓将其带入近一个月最低水准至每吨76.95美元。

原油价格下跌打击现货买盘。卖家供应的数量比合约水平高出10%，以避免陷入原油价格螺旋下滑的态势之中。

“下个月欧洲到亚洲的船货预计下降，但需求迟缓，因考虑到原油价格的下滑，买家可能获得了最大数量的船货，”一位在新加坡的交易员说。

通常卖家提供给买家的数量可较合约数量有上下10%的差距，取决于基本面如何。

交易员表示，只有少部分韩国买家或者私下买入，或者买进较重级别的石脑油。

交易员表示，SK能源被认为是一艘中型石脑油船货的潜在买家。

10月上半月船货的价格水平为成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水约2.50美元，不过未能证实。

皇家荷兰/壳牌石油集团在新加坡现货市场上买入四艘汽油船货，交易员表示这令其在8月3日至周五的总购买量达到约150万桶，为最大的单一买家。

四艘船货都在9月上半月装运，价格都为每桶升水5美元。

联合石化、维多、Phillips 66和中石油是这四艘船货的卖家。

路透数据显示，亚洲汽油裂解价差报每桶13.06美元，较一周前下跌近20%，但高于2009-2015年前七个月的均值。(完)

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