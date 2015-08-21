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市场报道 | 2015年 8月 21日 星期五 21:41 BJT

美国股市：开低，中国制造业数据不佳引发全球经济增长忧虑

路透8月21日 - 美股周五开低，因低迷的中国制造业数据引发了投资者对全球经济增长的忧虑。

道琼工业指数 下滑123.13点或0.72%，报16,867.56点，标准普尔500指数 下滑13.94点或0.68%，报2,021.79点。Nasdaq指数 下滑76.26点或1.56%，报4,801.23点。(完)

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