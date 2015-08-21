英国债市：10年期英债价格触及三个半月高位，因担心全球经济

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透伦敦8月21日 - 10年期英债价格周五升至4月底来最高水准，因对中国经济和油价不断下滑的担忧提振英债的避险魅力。
10年期英债收益率 在1.701%触底，此为4月28日来最低，今日下跌6个基点，且本周势将录得七周来最大周度跌幅。
英债表现远好于德债，欧元区企业调查数据良好限制了德债价格的涨幅。
全球股市势将录得今年迄今表现最差的一周，受累于中国制造业采购经理人指数(PMI)降至2009年金融危机最严峻时期来最低。
10年期英债/德债收益率差收窄至6月12日来最低的111.5个基点，最新报112个基点，下跌8个基点。
英国7月公共财政录得盈余，为三年来首次，但英债对此无甚反应。(完)
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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