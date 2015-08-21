英国债市：10年期英债价格触及三个半月高位，因担心全球经济

路透伦敦8月21日 - 10年期英债价格周五升至4月底来最高水准，因对中国经济和油价不断下滑的担忧提振英债的避险魅力。

10年期英债收益率 在1.701%触底，此为4月28日来最低，今日下跌6个基点，且本周势将录得七周来最大周度跌幅。

英债表现远好于德债，欧元区企业调查数据良好限制了德债价格的涨幅。

全球股市势将录得今年迄今表现最差的一周，受累于中国制造业采购经理人指数(PMI)降至2009年金融危机最严峻时期来最低。

10年期英债/德债收益率差收窄至6月12日来最低的111.5个基点，最新报112个基点，下跌8个基点。