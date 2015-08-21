欧元债市：德债收益率从三周低位反弹，因欧元区数据强劲

路透伦敦8月21日 - 指标德债收益率周五从三周低位反弹，因数据显示欧元区企业活动增长意外加速，部分缓解了对中国经济成长放缓的担忧。

德债收益率 开盘时一度跌至0.56%的低位，因Markit/财新数据显示中国制造业活动以2009年以来最快速度萎缩，但收盘持平在0.58%。

欧元区数据改善也扶助抑制稍早对避险资产的需求，之前希腊总理齐普拉斯请辞，呼吁提前举行大选。部分避险情绪犹在，使西班牙、意大利和葡萄牙等较低评等欧元区公债收益率日内小涨几个基点。

“提前大选对市场产生影响，因带来了新的不确定性，”荷兰合作银行的高级市场经济学家Elwin de Groot说。

“最新的欧元区数据不错，这可能是德债收益率上扬1个基点的原因所在，但最终投资者认为中国消息的影响更大。”

10年期西班牙公债收益率 升至2.02%；意大利10年期公债收益率 报1.86%；葡萄牙10年期公债收益率 报2.63%。

希腊将在9月提前大选，使希腊避免违约，并与债权人签署第三轮救助协议所带来的短暂喘息期结束。

希腊10年期公债收益率 急升35个基点，报9.85%，但仍低于五周前触及的近20%。(完)

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